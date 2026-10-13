Scuola, continuano le proteste degli studenti: occupato il liceo Calvino a Sestri Ponente

Genova. Continua la protesta degli studenti genovesi. Dopo l’occupazione del Gobetti avvenuta nella mattinata di ieri, oggi anche gli studenti del liceo Italo Calvino hanno iniziato l’occupazione della scuola, in continuità con le proteste che in queste ore stanno scuotendo tutto il paese.

“Oggi gli studenti del calvino occupato la loro scuola, proseguendo la mobilitazione studentesca che sta crescendo nel nostro paese – si legge nella nota stampa diffusa dagli studenti – Contro un governo che taglia i fondi a scuole, ospedali e trasporti pubblici, e che invece investe sempre di più nel riarmo e nella guerra, un governo che ha lasciato in secondo piano l’istruzione, abbandonando istituti come il nostro in condizioni di degrado inaccettabile”.

Il messaggio continua: “Studiamo ogni giorno in una scuola dove manca tutto, il riscaldamento non funziona, i bagni sono in condizioni disastrose, abbiamo avuto infiltrazioni d’acqua e infestazioni di topi. Mentre il carovita continua ad aumentare, e il prezzo della benzina schizza a 2.30€ (e scontato di 30 centesimi per cercare di sedare la rabbia) il ministro Valditara si trasforma in un vero e proprio sceriffo, portando avanti leggi repressive e razziste, dal decreto bavaglio dell’anno scorso al vergognoso DL razzista approvato pochi giorni fa”.

“Nei fatti stanno tentando di trasformare le nostre scuole nelle loro caserme, cioè luoghi dove propagandare la loro ideologia guerrafondaia e reprimere tutto il nostro dissenso con note, sospensioni e denunce – si legge nella nota stampa diffusa dal movimento studentesco Osa – Questo governo e questo ministero non rispondono ai problemi veri di noi studenti. Gli studenti del Calvino esigono risposte concrete, vogliono investimenti veri nella scuola e nei servizi pubblici”.

L’0ccupazione del Calvino, e prima quella del Gobetti, arrivano a pochi giorni dallo sciopero nazionale degli studenti previsto per il prossimo 16 ottobre, a cui seguirà lo sciopero generale del 30 ottobre, quando anche gli studenti saranno in piazza “l fianco dei lavoratori di tutte le categorie, per tornare a bloccare tutto”.