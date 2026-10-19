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Protesta

Scuola, gli studenti occupano l’Einaudi – Casaregis – Galilei

Domani, martedì, i collettivi studenteschi parteciperanno all'assemblea in piazza Truogoli di Santa Brigida per preparare lo sciopero generale del 30 ottobre

casaregis galilei occupato

Genova. Prosegue la mobilitazione degli studenti e delle studentessi genovesi in vista dello sciopero generale del 30 ottobre. E prosegue la “staffetta” di occupazioni di istituti.

Questa mattina è la volta dell’Einaudi Casaregis e Galilei. A diffondere la notizia il collettivo Osa Genova che esprime solidarietà con i ragazzi che protestano “contro i tagli alla scuola, contro il riarmo e il carovita”.

“È ora che il governo si occupi dei problemi veri degli studenti, invece di votare leggi razziste – dicono gli studenti – Non vogliamo la riforma “4+2″ dei tecnici, che taglia ore alle materie e aziendalizza la scuola, e non vogliamo andare a rischiare la vita in alternanza scuola-lavoro, dove decine di studenti hanno già perso la vita! Vogliamo un futuro libero da precarietà, guerra e sfruttamento”.

Il collettivo Osa dà appuntamento per domani alle 17 ai Truogoli di Santa Brigida, per un’assemblea con i portuali, gli operai, i vigili del fuoco, i prof e gli universitari e i lavoratori della scuola che aderiscono allo sciopero generale del 30 ottobre.

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