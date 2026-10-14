Obesità: un convegno su prevenzione, cura e accesso ai percorsi terapeutici

Genova. “Obesità, una priorità di salute pubblica. Prevenzione, cura e accesso ai percorsi terapeutici” è il titolo del convegno in programma venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 9, nella sala Colombo della Regione Liguria in via Fieschi 15.

L’iniziativa nasce dalla necessità di promuovere un confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini su una patologia complessa, che richiede un approccio multidisciplinare e un’organizzazione dei servizi capace di garantire prevenzione, diagnosi precoce, trattamenti appropriati e continuità assistenziale. “L’obesità non può più essere considerata esclusivamente una questione individuale o legata agli stili di vita. È una malattia cronica che può determinare conseguenze importanti sulla salute e sulla qualità della vita − commenta il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, che aggiunge − il riconoscimento legislativo dell’obesità come malattia cronica è un passo importante, ma ora occorre tradurre questo principio in politiche sanitarie garantendo percorsi terapeutici accessibili, superamento delle disuguaglianze nell’accesso alle cure e il rafforzamento del ruolo della sanità pubblica, evitando che le possibilità economiche dei pazienti condizionino il diritto alla salute”.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Stefano Giordano e proseguirà con l’intervento di Luca Pirondini, capogruppo M5S al Senato, dedicato alla legge Pella sull’obesità approvata dal Parlamento nel 2025. Seguiranno gli approfondimenti di Andrea Weiss sull’obesità come malattia cronica; di Micaela Cuttica, sulla terapia medica e di Gaia Longo, sulla chirurgia bariatrica e metabolica. Elisa Cannavino invece affronterà il ruolo del medico di medicina generale, dalla diagnosi alla presa in carico del paziente; mentre Andrea Marcato, dell’associazione “Amici Oltre il Peso”, porterà la voce e l’esperienza diretta dei pazienti che convivono con l’obesità. Paolo Cremonesi poi approfondirà il rapporto tra obesità e sistema sanitario regionale. A seguire, Stefano Giordano interverrà sul tema “Dalla proposta di legge alla politica sanitaria”, con particolare attenzione alle iniziative necessarie per costruire percorsi di prevenzione e cura strutturati anche in Liguria. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda aperta al confronto con il pubblico.

“Vogliamo che questo appuntamento non sia soltanto un momento di approfondimento scientifico, ma anche un’occasione per individuare proposte da portare all’attenzione delle istituzioni regionali. La sfida è costruire una sanità pubblica che accompagni le persone lungo tutto il percorso, senza lasciare indietro nessuno”, aggiunge Giordano.