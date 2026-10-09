Nuovo caso di West Nile a Genova, disinfestazione in tre aree del Ponente: tutti i dettagli

Genova. Nuovo caso di West Nile a Genova e nuova ordinanza del Comune per l’esecuzione di un intervento urgente di disinfestazione contro le zanzare. L’ultimo episodio solo pochi giorni fa, dopo la scoperta del primo caso autoctono a Genova, cioè una persona che ha contratto la malattia dalle zanzare locali senza aver viaggiato all’estero.

Stavolta sono tre le zone interessate, tutte entro 100 metri dai luoghi in cui il paziente ha soggiornato: salita Cataldi e via limitrofe a Sestri Ponente (residenza), ma anche i dintorni degli ospedali Villa Scassi ed ex Evangelico di Voltri.

La segnalazione, come da prassi, è arrivata da Ats Liguria. Gli interventi antilarvali saranno eseguiti da una ditta specializzata (Il Rastrello Cooperativa Sociale) lunedì 12 ottobre, mentre i trattamenti adulticidi nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre a partire dalle ore 23.00.

L’elenco completo delle vie

SAMPIERDARENA (dintorni Ospedale Villa Scassi)

– via La Spezia

– corso Magellano

– corso Scassi

– salita San Barborino

– via Botteri

SESTRI PONENTE

– via Samo

– salita Cataldi

– via Briscata

– salita Paolo Toscanelli

VOLTRI (dintorni Ospedale Evangelico)

– piazzale Efisio Gianasso

– via al Santuario delle Grazie

– via Tito Tosonotti

– via Enrico Morselli

Gli interventi saranno eseguiti anche all’interno degli ospedali Villa Scassi di Sampierdarena ed ex Evangelico di Voltri a cura degli enti ospedalieri.

Cosa devono fare i cittadini: i comportamenti da adottare

Nelle vie interessate, i residenti saranno tenuti a seguire alcune importanti indicazioni precauzionali.

Durante i trattamenti adulticidi, quindi dalle 22.00 del 12 ottobre, sarà necessario chiudere porte e finestre, spegnere gli impianti di ricambio dell’aria, ritirare la biancheria stesa all’esterno, tenere gli animali in casa e proteggere con teli di plastica gli oggetti che usano all’esterno, proteggere frutta e verdura negli orti (se irrorate si possono consumare dopo 10 giorni lavando e sbucciando).

Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o usa e getta. In caso di contatto col prodotto insetticida, lavare abbondantemente con acqua e sapone.

I proprietari/utilizzatori di immobili e terreni/orti, oltre ai titolari di esercizi commerciali/attività produttive situate nella zona interessata dagli interventi, dovranno rimuovere i focolai larvali (qualsiasi tipo di ristagno di acqua presente in sottovasi, serbatoi, recipienti, annaffiatoi etc. che dovranno essere svuotati e mantenuti asciutti) presenti nelle aree cortilive private e/o sui balconi, terrazze, orti etc.

Gli stessi soggetti dovranno anche predisporre ogni intervento atto a evitare l’ingresso in ambienti interni delle zanzare (esempio zanzariere) e limitarne la presenza mediante uso di elettroemanatori di insetticidi liquidi, piastrine, zampironi o spray (seguendo le indicazioni in etichetta o scheda tecnica del prodotto).

Infine, andrà limitata il più possibile la frequenza degli interventi di innaffiatura di giardini e aree verdi, al fine di consentire una maggiore efficacia dei trattamenti.