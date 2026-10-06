Nuovi autovelox a Pra’, i residenti insorgono. Il Comune: “Strada critica, tutelano la vita delle persone”

Genova. L’installazione di due nuove apparecchiature per il rilevamento della velocità lungo via Pra’ ha sollevato polemica e preoccupazione tra i residenti del quartiere ponentino, e non solo. La questione è arrivata nell’aula del Consiglio c

comunale attraverso un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Filippo Bruzzone (Lista Salis), con l’obiettivo di fare chiarezza sull’origine del percorso amministrativo, sugli obiettivi dell’intervento e sul grado di condivisione delle informazioni con il territorio.

A rispondere al punto è stata l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, che ha ricostruito la cronologia e le motivazioni formali dell’operazione. L’iter è iniziato nel marzo del 2024, quando la Polizia Locale ha presentato istanza in Prefettura per inserire via Pra’ tra le arterie su cui effettuare controlli automatici della velocità senza contestazione immediata. Dopo le opportune analisi della viabilità, il percorso si è concluso a gennaio 2025 con il decreto prefettizio che ha autorizzato il rilevamento lungo l’intero tratto. I primi due dispositivi, collocati all’altezza dei civici 1 e 70, sono entrati in funzione a gennaio del 2026. Successivamente, il monitoraggio della circolazione ha portato le autorità a valutare l’opportunità di una terza postazione nei pressi dell’ex stazione ferroviaria di Pra’.

In questa zona, caratterizzata dalla presenza di rotatorie, attraversamenti pedonali e un’intensa interazione con gli utenti vulnerabili della strada, la collocazione mira a moderare l’andatura dei veicoli evitando brusche accelerazioni e frenate improvvise. L’assessora ha tenuto a precisare che l’obiettivo prioritario non è fare cassa con le sanzioni, bensì tutelare la vita umana e prevenire gli incidenti su un’asse stradale storicamente critico, teatro anche di recenti tragedie mortali che hanno coinvolto motociclisti. Nella sua replica, il consigliere Bruzzone, pur ringraziando la giunta per le precisazioni fornite ai cittadini, ha sottolineato l’importanza “di un coinvolgimento costante e tempestivo dei Municipi di riferimento. Mantenere un raccordo diretto con le istituzioni locali consente di fare squadra e di informare adeguatamente i quartieri su interventi che, come in questo caso, impattano sulla vita quotidiana della comunità”.