Nuova area sportiva gratuita nei giardini di San Biagio, dal Comune via libera al progetto

Genova. Una nuova palestra a cielo aperto nei giardini San Biagio, in via Romairone, dove fare attività sportiva libera e gratuita. Approvato dalla giunta comunale, su proposta della sindaca Silvia Salis e dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione, in Valpolcevera, di un’area attrezzata per attività calisthenics.

Il via libera al progetto è funzionale alla candidatura dell’intervento al bando Open Sport Liguria della Regione Liguria, con un importo massimo erogabile pari a 20mila euro.

“Avere un posto vicino a casa dove allenarsi gratuitamente all’aria aperta, magari in compagnia, può fare la differenza nella vita di tutti i giorni e anche nella scelta di iniziare a praticare sport – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – Nella mia carriera lo sport ha significato impegno quotidiano, ma anche amicizie e persone con cui condividere la fatica e la soddisfazione di un miglioramento. È questa la possibilità che mi interessa rendere più accessibile: trovare un’attività che faccia stare bene, ciascuno con i propri obiettivi e i propri tempi. Con il progetto per i giardini San Biagio vogliamo offrire al quartiere uno spazio in più per fare pratica sportiva all’aperto e incontrarsi. Come amministrazione abbiamo il compito di creare queste opportunità anche per chi non può sostenere il costo di un abbonamento o ha poco tempo a disposizione. È così, quando la città gli fa spazio, che lo sport entra più facilmente nella vita delle persone”.

“Con questo progetto puntiamo a valorizzare uno spazio dei giardini San Biagio attualmente sottoutilizzato, dove consentire a tutti i cittadini di svolgere un’attività motorio-sportiva all’interno di un’area verde già molto frequentata da residenti e famiglie della zona – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante – Così come le aree gioco per i più piccoli, su cui stiamo investendo molte risorse, aiutano a promuovere socializzazione e attività motoria tra i bambini, le aree sportive outdoor danno un significativo valore aggiunto in termini di promozione delle attività sportive e di stili di vita più sani, contribuendo al benessere e alla salute degli adulti e delle persone anziane, e rappresentando infine un’opportunità di rivalutazione del patrimonio pubblico comunale”.

Il progetto, che prevede l’installazione di una struttura multifunzionale calisthenics, si propone di incrementare l’offerta di spazi dedicati all’attività fisica libera e gratuita nel quartiere San Biagio, favorendo la pratica sportiva all’aperto, il benessere psicofisico della popolazione, la socializzazione e la riqualificazione degli spazi pubblici.

La nuova area sportiva outdoor sarà costituita da diverse postazioni di allenamento integrate tra loro, dove svolgere allenamenti a corpo libero e attività funzionali rivolte a utenti con differenti livelli di preparazione atletica. Le attrezzature saranno certificate per un utilizzo permanente in ambiente esterno, conformi alle normative vigenti e progettate per garantire elevati standard di sicurezza, durabilità e ridotte esigenze manutentive. Nell’area, che sarà accessibile a tutti a prescindere dalle capacità motorie, è prevista anche la realizzazione della pavimentazione antitrauma drenante e l’installazione della cartellonistica informativa e delle istruzioni per il corretto utilizzo delle attrezzature.