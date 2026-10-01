L’intelligenza artificiale al centro della giornata nazionale della psicologia 2026 a Genova

Genova. Nella giornata del 10 ottobre si celebra la Giornata nazionale della Psicologia, dedicata quest’anno all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni, tanto nella professione psicologica come nella vita di ognuno di noi: “IA – Intelligenza Artificiale: Quo Vadis?” è il titolo del convegno organizzato a Roma dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella stessa giornata di sabato 10 ottobre, mentre a Genova le iniziative correlate si articoleranno su più giorni, spaziando dallo spettacolo a incontri più tecnici, in modo da rivolgersi tanto alla popolazione come agli addetti ai lavori.

«La Giornata nazionale della Psicologia 2026 – spiega Claretta Femia, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria – mira a stimolare riflessioni sull’incidenza dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema delle relazioni umane e del setting terapeutico, sull’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, sulle complessità delle dinamiche relazionali e sul bisogno umano di un riconoscimento psichico ed emotivo autentico e simmetrico».

Saranno tre, in particolare, gli eventi organizzati dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, a cominciare dallo spettacolo “Trash Test”, di e con Andrea Cosentino, in scena mercoledì 7 ottobre alle 21 al Teatro Strada Nuova: un happening teatrale e clownesco in cui attore e pubblico collaborano con l’intelligenza artificiale per generare scene e dialoghi istantanei, mettendone subito alla prova l’efficacia sul palco. Sfruttando la natura statistica dell’AI, nutrita per l’80% da cliché dei social network, lo spettacolo deforma e smaschera i luoghi comuni e le strutture drammaturgiche tradizionali. L’obiettivo è riaffermare il valore della performance dal vivo rispetto al testo scritto, ridicolizzare l’ego autorale e liberare gli spettatori dal senso di sopraffazione cibernetica attraverso un’esperienza di comicità partecipativa e dissacrante.

Venerdì 16 ottobre, all’auditorium dell’istituto nautico San Giorgio dalle 8:30 alle 13:30, è invece previsto il convegno “La mente oltre l’algoritmo”: chiavi di lettura e strumenti per promuovere consapevolezza e pensiero critico, affinché l’IA rappresenti una risorsa al servizio delle persone senza indebolire l’umana capacità di riflettere, scegliere, creare e costruire relazioni, mantenendo al centro ciò che da sempre costituisce il cuore della psicologia: la persona, nella sua irriducibile complessità. Relatori i professori Maura Gancitano, filosofa, pedagogista, scrittrice e cofondatrice di Tlon, progetto culturale di divulgazione filosofica, studiosa di pensiero critico, educazione e intelligenza artificiale; Fabio Paglieri, psicologo, dirigente di ricerca del Cnr presso la sede di Roma dove coordina il Jade Lab, studioso dell’impatto dell’IA su cognizione, apprendimento e cooperazione; Luca Andrighetto, professore associato di psicologia sociale presso Unige, responsabile del Social & Intergroup Perception Lab, studioso dei processi di attribuzione di umanità alle tecnologie digitali; e Andrea Piazzoli, psicologo, consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, referente per la psicologia digitale, dottore di ricerca in economia comportamentale.

Infine, sabato 24 ottobre presso la sede dell’Ordine, in piazza della Vittoria, avrà luogo la presentazione del libro “La cura del Sé del Terapeuta”, con la partecipazione di due degli autori, gli psicologi psicoterapeuti e docenti Maria Montanaro e Fabrizio Rizzi: in un’epoca di chatbot psicologici e sostegno psicologico con professionisti AI, è importante mantenere la relazione terapeutica umana e prendersi cura di sé anche quando si è soggetti dediti alla cura dell’altro

Tutte le iniziative a cura dell’Ordine sono a ingresso libero; per lo spettacolo “Trash Test” di consiglia la prenotazione.

Da ricordare, infine, che parallelamente alle iniziative per la Giornata nazionale della Psicologia, l’Ordine prosegue nella somministrazione del questionario sul benessere psicologico dei cittadini liguri “Tu come stai”?, i cui risultati saranno presentati nei prossimi mesi e a cui tutti cittadini possono partecipare mediante il form a questo link.