Genova. Applausi calorosi, in un teatro strapieno per Le Nozze di Figaro di Mozart (allestimento della Fondazione Teatro Regio di Torino), opera che ha inaugurato la stagione del Teatro Carlo Felice di Genova. Il pubblico presente ha applaudito, anche a scena aperta, con generosità.

Dopo il primo atto, è bene dirlo, non tutti erano soddisfatti nel foyer: le voci erano ancora da scaldare, qualcuno lamentava una non perfetta sincronia con l’orchestra, che spesso sovrastava il canto, i fraseggi non erano perfetti e a essere penalizzata era sia la chiarezza della parola, ma anche la vivacità teatrale che è una delle cifre principali dell’opera. Il seguito, però, è stato un vero e proprio crescendo grazie anche a Roberto de Candia e a Carmela Remigio, rispettivamente il conte e la contessa di Almaviva e agli stessi Susanna e Figaro (Daniela Cappiello, Vito Priante) che hanno ampiamente recuperato un inizio un po’ sotto tono. Il cast è stato ben completato da Josè Maria Lo Monaco (Cherubino); Sonia Ganassi (Marcellina); Alex Martini (Bartolo); Enrico Iviglia (Basilio); Gianluca Moro (Don Curzio); Chiara Maria Fiorani (Barbarina); Stefano Marchisio (Antonio).

Anche la direzione di Jordi Bernàcer è andata migliorando durante l’opera: in alcune parti, soprattutto all’inizio, ci è apparso forse sin troppo frettoloso.

Le Nozze di Figaro, con grande brio, è una presa in giro dell’Ancien régime e anche delle abitudini di una volta, con il nobile che godeva dello ius primae noctis e poteva corteggiare chiunque volesse e dà forza ai personaggi femminili che sanno smascherare inganni e raggiri degli uomini. E proprio in questo senso è molto bella la mossa del regista Matteo Anselmi, che ha ripreso la regia di Emilio Sagi, quando nel quarto atto, in occasione dell’aria Aprite un po’ quegl’occhi che si rivolge agli uomini invitandoli a guardare davvero cosa sono le donne, accende le luci in platea.

Le scene di Daniel Bianco, i costumi di Renata Schussheim sono stati apprezzati dal pubblico della prima: se nel primo atto appunto la scena è risultata un po’ spoglia proprio perché ha rispettato il libretto che prevedeva una stanza nient’affatto ammobiliata (ma alle spalle dei cantanti era presente una finestra da cui si vedeva la vita della casa del conte), nel secondo atto lo sfarzo della camera della contessa era caratterizzato dall’architettura, visto che gli elementi scenici erano rappresentati solo da un letto con una spalliera importante visibile però solo “di profilo”e da una poltrona accanto a un tavolino e a un poggiapiedi decisamente costosi. Pregevole la simulazione ben riuscita della luce naturale proveniente dalle grandi finestre poste a un lato del palco da cui poi scapperà Cherubino. La preferita del pubblico, a giudicare dai commenti, è stata però la scelta del quarto atto, con il giardino davvero ricco di piante e di edera che si arrampica nelle immancabili arcate che hanno caratterizzato tutta la rappresentazione.

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Le Nozze di Figaro al Teatro Carlo Felice

Bene anche le coreografie di Nuria Castejon, con le nacchere a scandire i movimenti dei danzatori nella scena del matrimonio. Impeccabili i costumi di Renata Schussheim.

Prima dell’ouverture i sindacati hanno letto un comunicato in cui dichiarano pieno appoggio alle rappresentazioni e alla funzione del teatro, ma chiedono anche l’impegno della sovrintendenza per risolvere i cronici problemi del teatro.

Repliche il 17, 18, 23, 24 e 25 ottobre.