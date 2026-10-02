Genova. Tutto pronto al Porto Antico di Genova per il dj set gratuito di Novah, una delle principali artiste mondiali della scena techno, arrivata in città all’interno degli eventi del Fuori Salone, che accompagnano anche questa edizione del Nautico. Dopo il pienone di Charlotte De Witte in piazza Matteotti dello scorso aprile, quindi, l’attesa è alta ed è prevista una affluenza molto corposa. Da qui la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e provvedere a modifiche alla viabilità della zona afferente all’area portuale.

In vista dell’esibizione il Comune ha approvato una specifica ordinanza per tutelare l’incolumità pubblica e garantire il regolare svolgimento dell’evento. Il provvedimento, firmato dalla sindaca Silvia Salis su proposta delle assessore Arianna Viscogliosi (Polizia locale e Sicurezza urbana) e Tiziana Beghin (Commercio), entrerà in vigore dalle ore 16, per poi decadere alla mezzanotte.

Tra le disposizioni principali figura il divieto assoluto di somministrazione, vendita, detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o di metallo all’esterno dei locali e dei rispettivi dehors. Gli unici recipienti ammessi saranno le bottiglie in plastica o i cartoni, rigorosamente privi di tappo. Il provvedimento proibisce inoltre la detenzione e l’uso di materiale esplodente o artifici pirotecnici, l’ingresso con dispositivi spray di ogni tipo — compresi quelli urticanti al peperoncino — e il possesso di qualsiasi strumento da taglio, lama o oggetto appuntito atto ad offendere. Le limitazioni interesseranno l’intera area del Porto Antico fino a Porta Siberia, includendo nello specifico Calata Mandraccio, Via alla Calata Marinetta, Calata Cattaneo e Via al Porto Antico.

Orari e modalità di accesso

L’appuntamento di oggi, venerdì 2 ottobre è a partire dalle 18, per un dj set che proseguirà sino alle 22. La piazza può ospitare sino a 20mila persone. Non servirà nessun biglietto né prenotazioni: proprie come per Charlotte de Witte, che lo scorso aprile si era esibita in piazza Matteotti, chi prima arriva riuscirà ad accaparrarsi i posti più vicini al palco.

Il costo dell’evento è coperto in gran parte da Iren in qualità di sponsor, da Porto Antico e dal Comune, ma sarà “nettamente inferiore” a quello per de Witte, come ha chiarito il consigliere delegati ai grandi eventi Lorenzo Garzarelli. L’obiettivo è replicare il successo di aprile e rafforzare la visione di Genova come punto di riferimento per la scena elettronica a livello italiano e, nelle più rosee aspettative, europeo.

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Tutto pronto al Porto Antico per il dj set techno di Novah

Modiche a viabilità e sosta

In occasione del dj set di Novah, cambia la viabilità in via del Molo, al Porto Antico. Lo comunica il Comune di Genova.

Divieto di sosta tra le 14 e le 22 con la sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli e divieto di circolazione dalle 18 fino a cessate esigenze.

Potenziata la metropolitana

Amt potenzia il servizio della metropolitana in occasione del Dj-set di Novah – Iren Energy Live, l’appuntamento musicale di venerdì 2 ottobre, dalle ore 18.00, al Porto Antico di Genova, organizzato nell’ambito degli eventi del Fuori Salone per la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

L’intensificazione prevede il prolungamento del servizio fino a mezzanotte, con una corsa ogni 13 minuti a partire dalle ore 21.00. L’ultima corsa sarà alle ore 00.00 dal capolinea di Brignole.

Si ricorda che in occasione della 66esima edizione del Salone, AMT ha lanciato i biglietti MetDaily Eventi, le nuove proposte turistiche ideate per permettere ai visitatori di muoversi liberamente utilizzando la rete e i servizi AMT durante gli eventi che richiamano a Genova e nell’area della Città metropolitana un numero significativo di persone.

I nuovi titoli di viaggio, acquistabili online sul sito AMT e validi sull’intera rete, eccetto Trenitalia, prevedono due formule:

• 1 persona, 2 giorni: 15 euro, anziché 20 euro

• 2 persone, 2 giorni: 24 euro, anziché 29 euro

I MetDaily Eventi saranno nuovamente disponibili per i Rolli Days del 16, 17 e 18 ottobre.