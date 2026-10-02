Genova. Il Porto Antico di Genova come l’arena di un festival internazionale di elettronica in occasione dell’esibizione di Novah, dj-set organizzato come evento collaterale al Salone Nautico. Il concerto, a ingresso gratuito, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e realizzata con il sostegno economico di Iren, ha richiamato una folla numerosa e variegata. Stimate 20mila persone.

Un fiume di persone ha iniziato a riempire il Porto Antico già a partire dalle 16, cercando di accaparrarsi un posto il più vicino possibile al palco allestito in piazzale Mandraccio. C’è chi è arrivato da Torino con il pullman, chi da Treviso, chi da Napoli.

Gruppi di amici, coppie, famiglie: l’età media è variegata, si va dai giovanissimi ai quarantenni nostalgici del clubbing che hanno approfittato del l’occasione per ascoltare Novah dal vivo. Sventolano bandane, t-shirt e bandiere della pace, scattano selfie e abbracci in attesa che la serata entri nel vivo e arrivi la star belga.

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Novah al porto antico di Genova: le immagini

Due i varchi da oltrepassare per raggiungere il palco, tutti presidiati da addetti alla sicurezza. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine intorno all’area del porto antico, più ampia rispetto alla piazza Matteotti di Charlotte de Witte.

“Non volevamo che de Witte fosse un unicum ma che fosse un percorso sulla città e per la città, anche da un punto dell’elettronica – spiega Lorenzo Garzarelli, consigliere comunale delegato ai Grandi eventi e mente dietro i due dj set – l’elettronica è quella che riesce a essere maggiormente intergenerazionale, a riqualificare e a riempire le piazze, si rivolge a tutte le fasce d’età. Più si riescono a fare eventi di questo tipo più riusciamo a rendere attrattiva la città”.

Poco prima delle 19 a salutare la folla è arrivata anche la sindaca di Genova, Silvia Salis: abbracci e selfie con i giovani in piazza. “Credo che questo evento, nell’ambito di quelli che abbiamo voluto per il Fuori Salone, arricchisca l’offerta del Salone Nautico stesso, aprendosi ad un pubblico diverso – ha detto la prima cittadina – ci sono tanti giovani ovviamente, ma la piazza è per tutto. Ho un sogno, che le persone nel mondo vedano Genova come un laboratorio creativo, dove si può fare cultura anche in maniera inedita”

L’iniziativa si inserisce nel programma del Fuori Salone, l’elenco di appuntamenti culturali e di intrattenimento pensati per affiancare la celebre rassegna nautica, ampliando l’offerta ricreativa destinata al pubblico e alla cittadinanza durante i giorni della fiera.

Novah, la stella dell’elettronica: dal Tomorroland al porto antico

La protagonista della serata, Novah, è una star nel panorama della musica elettronica e clubbing internazionale. Conosciuta per il suo stile distintivo che fonde sonorità techno, influenze trance e ritmiche energetiche, la dj e produttrice ha saputo conquistare in breve tempo una vasta platea di fan e l’attenzione dei principali festival di settore.

La sua carriera ha registrato una rapida ascesa grazie a set caratterizzati da una forte presenza scenica e da una selezione musicale capace di coinvolgere pubblici eterogenei.

Attraverso le sue produzioni originali e le esibizioni nei club e nei festival più prestigiosi d’Europa, Novah ha consolidato una reputazione artistica solida, diventando un punto di riferimento per la nuova generazione di appassionati di musica elettronica.

Il precedente, Charlotte De Witte a Matteotti

La sua presenza a Genova conferma l’interesse della città verso artisti capaci di attrarre un grande seguito di pubblico e di interpretare le tendenze musicali contemporanee.

L’evento di questa sera richiama alla memoria un altro appuntamento di grande impatto mediatico e di pubblico che si è svolto nel capoluogo ligure nell’aprile del 2026. In quell’occasione, sempre per iniziativa del Comune di Genova, la città aveva ospitato il dj set di Charlotte De Witte, una delle artiste più famose e influenti della scena techno mondiale. Quell’evento gratuito aveva riempito gli spazi cittadini e generato un’ampia cassa di risonanza.

Le immagini e i filmati della serata, che ritraevano la grande partecipazione di pubblico e l’atmosfera del concerto, avevano ottenuto una vastissima visibilità sui canali social, vedendo in prima linea la sindaca Silvia Salis.