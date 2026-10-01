Novah in dj-set il 2 ottobre al porto antico, potenziato il servizio della metropolitana

Genova. Amt potenzia il servizio della metropolitana in occasione del Dj-set di Novah – Iren Energy Live, l’appuntamento musicale di venerdì 2 ottobre, dalle ore 18.00, al Porto Antico di Genova, organizzato nell’ambito degli eventi del Fuori Salone per la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.
L’obiettivo è agevolare gli spostamenti delle persone, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico per muoversi in città in occasione delle manifestazioni in programma.
L’intensificazione prevede il prolungamento del servizio fino a mezzanotte, con una corsa ogni 13 minuti a partire dalle ore 21.00. L’ultima corsa sarà alle ore 00.00 dal capolinea di Brignole.
Si ricorda che in occasione della 66esima edizione del Salone, AMT ha lanciato i biglietti MetDaily Eventi, le nuove proposte turistiche ideate per permettere ai visitatori di muoversi liberamente utilizzando la rete e i servizi AMT durante gli eventi che richiamano a Genova e nell’area della Città metropolitana un numero significativo di persone.
I nuovi titoli di viaggio, acquistabili online sul sito AMT e validi sull’intera rete, eccetto Trenitalia, prevedono due formule:
• 1 persona, 2 giorni: 15 euro, anziché 20 euro
• 2 persone, 2 giorni: 24 euro, anziché 29 euro
I MetDaily Eventi saranno nuovamente disponibili per i Rolli Days del 16, 17 e 18 ottobre.