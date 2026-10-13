Naufragio del traghetto Boccaccio, il tribunale di Genova condanna il Rina: oltre 60 milioni di risarcimenti ai parenti delle vittime

Genova. Per il tribunale civile di Genova il Rina, Registro navale italiano, multinazionale delle certificazioni navali e delle consulenze ingegneristiche, è responsabile del naufragio del traghetto ex Tirrenia Al Salam Boccaccio 98, affondato nel Mar Rosso nel 2006. Per questo il giudice Daniele Bianchi lo ha condannato a risarcire circa 700 parenti superstiti delle oltre mille vittime della tragedia. Il risarcimento complessivo ammonta a oltre 60 milioni di euro.

La nave Boccaccio e la tragedia del 2006

La Boccaccio era una nave traghetto Tirrenia costruita nel 1968 con altre 4 unità gemelle dette “I poeti”. Nel luglio 1990, a fronte di una concorrenza privata sempre più aggressiva nel settore, Tirrenia aveva ampliato la capienza dei traghetti. Alla Boccaccio in particolare erano stati aggiunti 4 ponti in più. Nel 1999 le cinque navi erano state cedute alla compagnia egiziana El Salam Shipping&Trading. Nel giugno 2002, un incendio aveva interessato la Petrarca nel Mar Rosso: il traghetto si era ribaltato, e c’era stata una vittima. Quattro anni dopo, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2006, nello stesso tratto di mare, un altro incendio aveva interessato la Boccaccio. Anche in questo caso il traghetto si era ribaltato, ma con un bilancio molto più drammatico: delle circa 1400 persone a bordo, soprattutto lavoratori emigrati in Arabia Saudita e pellegrini di ritorno dopo la visita alla Mecca, ne erano morti 1071.

La causa dell’affondamento e le negligenze del Rina

La perizia disposta dal giudice Daniele Bianchi ha accertato che l’affondamento si verificò in seguito al tentativo del comandante – tra i dispersi della tragedia – di spegnere l’incendio che si era sviluppato nel garage utilizzando un impianto ad acqua. L’attivazione dell’impianto insieme alla difficoltà di drenaggio dell’acqua accumulata sul ponte principale, provocò un progressivo sbandamento della nave verso destra. A quel punto, il comandante decise di procedere a zavorrare i compartimenti laterali posti a sinistra nel tentativo di controbilanciare lo sbandamento della nave. Tuttavia, tale manovra si rivelò fatale visto che le casse zavorra sversarono l’acqua in eccesso nel garage attraverso sfoghi d’aria “che, diversamente dalle comuni prassi costruttive, non scaricavano fuori bordo, bensì all’interno del locale garage stesso” Per questo in breve tempo il traghetto completamente allagato era sbandato ancora più a destra fino a rovesciarsi e ad affondare.

Per il giudice Daniele Bianchi, che ha recepito nelle 200 pagine di sentenza la maxi perizia affidata alla fine del 2022 al capitano della Marina Alfredo Cucinotta e gli ingegneri Giovanni Fantoni e Alessio Gnecco, furono proprio le omissioni del Rina “cioè la mancata segnalazione della singolare caratteristica costruttiva, costituita dallo scarico entrobordo dell’acqua eccedente la capacità delle casse interne di zavorra ad indurre il comandante a presumere che il riempimento della zavorra a sinistra potesse quantomeno ridurre lo sbandamento a destra”. Le istruzioni operative, compresa un’avvertenza specifica in lingua italiana che il comandante avrebbe dovuto conoscere in caso di falla, non furono mai tradotte in inglese né in una lingua comprensibile all’equipaggio.

Oltre a questo, nella sentenza vengono elencati altri 22 profili di negligenza da parte del Rina anche, per esempio, sulla formazione degli equipaggi e sulle mancate verifiche rispetto alle esercitazioni sulla sicurezza.

Nei risarcimenti anche la disapplicazione della Sharia che discrimina le donne

Il Rina è stato condannato a risarcire i parenti delle vittime, in gran parte assistiti dagli avvocati Stefano Bertone e Marco Bona degli studi torinesi Ambrosio Commodo e Bona- Oliva, con cifre per ciascuna di quelli che non avevano ottenuto alcun risarcimento precedente intorno ai 100-150mila euro per il cosiddetto ‘danno parentale’ della perdita del famigliare ma non il danno patrimoniale che non à stato sufficientemente provato. Grazie ai parametri italiani in materia civile si tratta di cifre circa dieci volte superiori a quelle riconosciute dall’Egitto che in appello condannò l’armatore della nave. I

l giudice inoltre disapplicando la legge islamica che prevede che le donne siano risarcite della metà rispetto a quanto spetta ai parenti maschi dello stesso grado, ha integrato i risarcimenti di quante avevano ottenuto un risarcimento già dalle autorità egiziane. Per il diritto italiano le prescrizioni della Sharia in materia di successioni sono discriminatorie e “ in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordine pubblico italiano e internazionale” scrive il giudice.

I risarcimenti riconosciuti ai familiari delle vittime ammontano complessivamente a oltre 60 milioni di euro, contro i 300 richiesti dai legali dei parenti.

La sentenza condanna inoltre il Rina a pagare inoltre 3,5 milioni di euro per le spese legali, oltre a 400.000 euro di esborsi e spese forfettarie. I tempi per arrivare a una sentenza di primo grado si sono allungati a dismisura a causa del tentativo fallito dei legali del Rina, di spostare il processo a Panama visto che la Boccaccio batteva bandiera panamense.

I legali del Rina: “Profondo disaccordo con la sentenza”

“La sentenza ci trova in profondo disaccordo perché due inchieste tecniche, compresa quella dello Stato di bandiera della nave, e diversi procedimenti giudiziari penali e amministrativi avevano ricostruito i fatti di quella tragedia in modo meticoloso – spiegano una nota i legali del Rina Giuseppe Giacomini e Francesco Siccardi – Quei procedimenti, conclusi oltre dieci anni fa, avevano ricondotto il naufragio alla condotta dell’armatore e del comandante, senza attribuire a RINA alcuna responsabilità. Ci riserviamo di estendere i nostri commenti in una fase successiva.”

Gli avvocati dei famigliari delle vittime: “Occasione per riflettere sulla prevenzione”

“Dopo venti anni di contenziosi accogliamo con estrema soddisfazione per i famigliari delle vittime ed i sopravvissuti questa sentenza che sulla base di una mole di prove documentali ed una consulenza disposta dal Tribunale di oltre mille pagine motivatamente riconosce la responsabilità di Rina per la tragedia” affermano gli avvocati Stefano Bertone, Marco Bona, Stefano Commodo e Renato Ambrosio. “È un’occasione storica per riflettere sulla prevenzione dei naufragi tramite una corretta gestione di certificazioni e ispezioni. Sui risarcimenti, condivisibili solo per alcune famiglie, stiamo valutando la possibilità di un appello anche se auspichiamo una soluzione che possa mettere fine al lungo calvario giudiziario”.