Natalità, continua il crollo: la Liguria è la regione con la più alta incidenza di nati stranieri

Genova. Continua a diminuire il numero delle nascite in Italia, un trend che si riflette anche in Liguria, dove il numero medio di figli per donna è di 0,98 tra le cittadine italiane e di 1,84 tra le straniere, con un valore medio per la popolazione residente pari a 1,11 figli per donna.

Sono gli ultimi nati relativi alla natalità in Italia diffusi da Istat, che confermano il calo delle nascite soprattutto nella nostra regione.Considerando solo i nati da genitori entrambi stranieri, per il primo anno è proprio la Liguria la regione con la più alta incidenza di nati stranieri rispetto al totale (21,8%), seguita dall’Emilia-Romagna (21,6%) e dalla Lombardia (19,4%).

Nel 2025 in Italia sono nati 355.772 bambini, il 3,8% in meno rispetto al 2024, con circa 14mila nascite in meno, e il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, nuovo minimo storico, rispetto all’1,35 del 2015 e all’1,25 del 2021.

In Liguria la media dell’età madri al parto si attesta a 33,6 anni per le italiane e a 29,5 anni per le straniere, posizionando la media complessiva dei residenti a 32,6 anni.