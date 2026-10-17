Museo di storia naturale, 800mila euro per la messa a norma degli impianti

Genova. Circa 800mila euro per mettere a norma gli impianti meccanici del museo di storia naturale Doria. È l’investimento approvato dalla giunta per la struttura, chiusa da aprile 2025 per la protezione e il trasferimento temporaneo dei circa 4,5–5,5 milioni di reperti (tra animali, fossili, piante e minerali) e per l’adeguamento dell’edificio

L’intervento è previsto nel Piano triennale, e 520mila euro sono destinati ai soli lavori e agli oneri per la sicurezza. Una volta eseguiti i lavori saranno definitivamente superate le criticità legate all’attuale impianto di riscaldamento, ormai obsoleto e non più in grado di soddisfare il carico termico dell’edificio, garantendo il rispetto dei parametri microclimatici indicati dalla legge, e salvaguardando le aree espositive aperte al pubblico e i locali adibiti a uffici e laboratori scientifici.

Il museo, che risale all’inizio del Novecento ed è sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza, ospita oltre cinque milioni di esemplari naturalistici, tra cui il celebre scheletro della balenottera comune, simbolo del profondo legame di Genova con il mare. I lavori hanno già ottenuto il via libera della Soprintendenza e prevedono una copertura finanziaria di circa 764mila euro tramite quote di mutui già contratti o da contrarre nel presente esercizio, integrate da risorse dirette dell’ente. La parziale riapertura del museo è attesa entro la fine del 2027, ma la riapertura totale avverrà non prima del 2030.

“Con questo provvedimento andiamo a risolvere definitivamente un’annosa criticità impiantistica, sostituendo impianti ormai datati con soluzioni moderne e perfettamente a norma – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante – Garantire il corretto comfort termico all’interno delle sale espositive, degli uffici e dei laboratori migliora l’accoglienza del pubblico e le condizioni di lavoro del personale e protegge il patrimonio di esemplari conservato nel museo. Proseguiamo con determinazione nella valorizzazione dei beni culturali della nostra città, coniugando tutela storica, sicurezza ed efficienza energetica”.