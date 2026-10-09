Museo all’aria aperta, domenica 11 ottobre alla scoperta della Val Frascarese con una visita guidata

Tigullio. Domenica 11 ottobre il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e il MuCast – Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese portano il museo “fuori” dalle loro sale, per una giornata alla scoperta del territorio e delle sue testimonianze più antiche.

In occasione del progetto Europe Direct che ha visto l’avvio del programma Guided Heritage Walk, promosso da Mediaterraneo Servizi e della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – F@Mu, il Sistema Museale dei Poli di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese propone infatti “Il museo all’aria aperta”, un’escursione guidata lungo la Valle del Rio Frascarese, nel territorio di Castiglione Chiavarese, organizzata in collaborazione con il LabTer Tigullio – Centro di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile del Tigullio Orientale.

L’idea è proprio quella di camminare insieme, con una guida ambientale escursionistica, con amici e famigliari, per osservare, conoscere, e scoprire così il museo anche “fuori dal museo”, andando direttamente nei luoghi che conservano le tracce della storia e delle attività delle comunità che hanno abitato e frequentato questo territorio. La Val Frascarese è, infatti, un vero e proprio “museo all’aria aperta”, dove natura, geologia e archeologia si intrecciano. Il percorso attraversa un ambiente caratterizzato dalla presenza di corbezzoli, eriche, terebinti, lecci e castagni e conduce fino alla Tana delle Fate, una piccola cavità naturale frequentata dall’uomo in diversi periodi nel corso degli ultimi 6.000 anni. I reperti rinvenuti nel corso degli scavi archeologici si possono ritrovare proprio nelle vetrine del IV piano del MuSel – il museo archeologico di Sestri Levante, mentre sul territorio sarà possibile capire più direttamente i motivi di quei particolari ritrovamenti.

La natura calcarea delle rocce presenti in Val Frascarese ha dato origine, nella parte alta della valle, a diverse cavità, uno dei rari esempi di fenomeni carsici della Liguria orientale. Alcune di queste furono frequentate dall’uomo fin dalla Preistoria e le ricerche archeologiche hanno restituito importanti testimonianze del Neolitico medio, dell’Età del Rame e del Bronzo antico e dell’Altomedioevo. Le testimonianze della Val Frascarese permettono così di ricostruire il rapporto tra le comunità preistoriche e le risorse del territorio. A pochi chilometri dalla valle si trovano infatti importanti aree di approvvigionamento di diaspro e minerali di rame: dalla cava di diaspro di Valle Lagorara alle aree estrattive di Monte Loreto, nel territorio di Castiglione Chiavarese, e di Libiola, a Sestri Levante. È proprio questo intreccio a rendere particolarmente significativo il percorso: le grotte, le miniere, le materie prime, il paesaggio e le comunità umane fanno parte di un’unica grande storia, che il MuSel e il MuCast contribuiscono a raccontare e valorizzare.

L’escursione di domenica 11 ottobre seguirà un percorso ad anello di circa 5 km., della durata indicativa di circa 3 ore, con difficoltà E (escursionistico), un itinerario adatto anche a famiglie con bambini e ragazzi abituati a camminare su sentieri, un’occasione per vivere il patrimonio culturale in modo diverso, camminando insieme, osservando il paesaggio e scoprendo come archeologia, natura e storia siano profondamente legate al territorio. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, contattando l’ufficio IAT di Sestri Levante al n. 0185 478530 o via email a iat@mediaterraneo.it.

Domenica 11 ottobre, sempre in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante sarà aperto dalle 10 alle 14 e avrà comunque ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni compiuti, e promozionale a 3 euro per tutti i genitori che accompagneranno i loro figli al Museo. Il MuSel si trova al terzo e quarto piano di Palazzo Fascie, in Corso Colombo 50, in pieno centro cittadino, a pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.