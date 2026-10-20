Investito da un bus in via XX Settembre, 67enne muore dopo una settimana di agonia

Genova. E’ morto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni critiche Gianfranco Gazzolo, l’uomo di 67 anni investito da un autobus in via XX Settembre la sera del 12 ottobre.

L’uomo stata attraversando la strada all’altezza del Mercato Orientale quando era stato travolto da un bus della linea 44 che transitava verso ponente. L’impatto era stato violentissimo: l’uomo era stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Soccorso dall’automedica del 118 e da un’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso, era stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. L’uomo è rimasto ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione diretto da Nicolò Patroniti. Sull’incidente indaga la sezione infortunistica della polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.