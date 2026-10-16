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Tragedia

Cade mentre raccoglie le olive, 62enne muore a Pra’

Inutili i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare

16enne cade dagli scogli: soccorsa ad Albisola

Genova. Un drammatico incidente si è consumato a Pra’, in via Superiore della Torrazza, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere caduto forse da un albero o da una fascia mentre era intento a raccogliere le olive. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto al suolo da un’altezza di oltre tre metri gli ha causato traumi rivelatisi fatali.

Immediata la mobilitazione dei mezzi di soccorso: sul posto sono giunti i volontari della Croce Verde Praese, Ponente Soccorso, l’automedica Golf 4 e l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Sulle cause e l’esatta dinamica della caduta sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso.

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