Cade mentre raccoglie le olive, 62enne muore a Pra’

Genova. Un drammatico incidente si è consumato a Pra’, in via Superiore della Torrazza, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere caduto forse da un albero o da una fascia mentre era intento a raccogliere le olive. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto al suolo da un’altezza di oltre tre metri gli ha causato traumi rivelatisi fatali.

Immediata la mobilitazione dei mezzi di soccorso: sul posto sono giunti i volontari della Croce Verde Praese, Ponente Soccorso, l’automedica Golf 4 e l’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Sulle cause e l’esatta dinamica della caduta sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso.