Il papà di Sara Marzolino: “L’omicidio stradale trattato come una pratica burocratica, serve più riflessione anche nelle aule di giustizia”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera che ci ha inviato Alessandro Marzolino, il papà di Sara Marzolino, travolta e uccisa l’11 maggio 2025 da una guardia giurata che andava a quasi 100 km/h. L’uomo, dopo il risarcimento, oggi ha patteggiato la pena di un anno e dieci mesi, con la condizionale e la restituzione della patente.

Mia figlia è stata uccisa l’11 maggio del. 2025. A Genova, mentre attraversava via Bruno Buozzi, un’automobile ad una velocità di circa 110 chilometri orari l’ha presa in pieno. L’urto ha provocato la recisione dell’aorta. Non potevo accettare che mia figlia fosse morta e ho chiesto di vederla. Non era previsto. Aveva i documenti in tasca e non c’erano dubbi sulla sua identità. È stato necessario chiedere il permesso al pubblico ministero per poterla vedere.

Il suo viso era dolce e giovane. Probabilmente l’impatto è stato così violento e veloce che lei non ha fatto in tempo a comprendere. Ad avere paura. A piangere. A urlare. Potrebbe apparire stucchevole dire che mia figlia aveva tante qualità. Ma una la voglio dire. La ricordo così. Mia figlia aveva una qualità che non è facile trovare.. Una qualità rara. Rideva di cuore. Non so se è chiaro cosa vuol dire., ma non so dirlo in un altro modo. Rideva di cuore. Non di allegria, o di divertimento. Di cuore.

Il modo in cui è stata uccisa non è eccezionale. Ho letto che in Italia ci sono circa 3000 omicidi stradali all’anno. So però che non è stato un incidente. Non so dire la differenza tra incidente ed omicidio. Ma la differenza c’è. Io ho avuto degli incidenti, anche causati da me. Uso l’automobile da molti anni, capisco che ci sono situazioni in cui possono accadere incidenti anche gravi. Non necessariamente c’è una colpa. Prima ancora della responsabilità personale c’è una condizione oggettiva di pericolo. L’automobile, la strada, le città, sono pericolose. Oggettivamente. Per questo penso sia bene che a decidere sulle responsabilità sia un giudice, che dopo un dibattimento pubblico possa valutare caso per caso, senza pregiudizi e con serenità. La differenza tra incidente ed omicidio stradale è iscritto nel codice penale. Non dovrebbero esserci dubbi. Eppure ho avuto la sensazione che la differenza non sia così evidente. Nel linguaggio, nella percezione, nella prassi, la differenza tra incidente ed omicidio sembra svanire. Se mia figlia fosse stata uccisa con un’arma da fuoco, con un colpo di pistola partito accidentalmente penso che la differenza tra incidente ed omicidio sarebbe stata più chiara, percepita espressa e con conseguenze pratiche più nette. Eppure mia figlia è stata uccisa. Con un’automobile e non con una pistola. Ma uccisa. Che tra incidente e omicidio stradale ci sia un margine molto labile, che tra i due la distinzione sia molto incerta, mi è apparso con maggiore evidenza nell’udienza preliminare a carico dell’assassino.

La netta percezione che ne ho avuto è stata quella di una prassi ordinaria, di una procedura burocratica già ben collaudata. Si può procedere come di consueto. Il reato contestato è sì di omicidio, la pena è certo grave. Ma l’iter è consolidato. Si presentino pure le carte, non ci sono sorprese. Nulla su cui soffermarsi, su cui discutere, riflettere, valutare. Prassi consolidata. L’assicurazione riconosce il danno. L’imputato si avvale delle riduzioni di pena previste. Possiamo passare al prossimo caso.

Dopotutto se si vogliono sbrigare 3000 omicidi stradali all’anno conviene essere celeri. Eppure mi sono convinto che una maggiore attenzione e una minore consuetudine potrebbe essere d’aiuto per ridurre quei tremila omicidi stradali. Credo di molto superiori a tutti gli altri generi di omicidio. Senz’altro occorre una maggiore consapevolezza in chi guida le automobili, consapevolezza del mezzo, della pericolosità oggettiva delle nostre strade e delle nostre città. Ridurre la velocità massima nelle città a 30 km/h sarebbe senz’altro d’aiuto.

Dopotutto la velocità media con cui percorriamo le città è inferiore. Pigiare sull’acceleratore quando si hanno duecento metri di strada libera è solo uno sfogo. Di certo non ci rende più veloci, solo più appagati. Ma la consapevolezza non nasce da un’idea, nasce dalla prassi. Siamo o possiamo essere consapevoli di ciò che facciamo, più che di ciò che riteniamo giusto. Per questo ritengo che anche la prassi della giustizia, con i suoi corollari stragiudiziari, possa contribuire ad una maggiore consapevolezza. Una maggiore lentezza, un tempo più lungo, che dia spazio ai dubbi, alle circostanze, alle riflessioni, potrebbe forse segnare con maggiore nettezza ed efficacia il confine tra incidente ed omicidio.

Giustizia non può essere solo condannare il colpevole. Giusto è dare voce a chi non ha più voce., dare espressione al vuoto lasciato, a ciò che si è perso. E se è un’aula di tribunale dove si può fare giustizia, allora è lì che va fatta.