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Aggiornamento

Morbillo, 43enne non vaccinato ricoverato al San Martino: 19 i casi in un mese

Le sue condizioni non sono gravi, ma l’ennesimo contagio preoccupa non poco il sistema sanitario regionale: sette i contagi negli ultimi 20 giorni

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Genova. Salgono ancora i casi di morbillo in Liguria. L’ultima persona ad avere contratto il virus è un uomo di 43 anni, non vaccinato, che si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino.

Le sue condizioni non sono gravi, ma l’ennesimo contagio preoccupa non poco il sistema sanitario regionale: a oggi sono 19 i casi riscontrati da settembre, sette in più negli ultimi venti giorni, e l’infettivologo Matteo Bassetti è tornato a parlare di “un’epidemia che non accenna a fermarsi”.

“Il morbillo non è una semplice malattia dell’infanzia – sottolinea ancora Bassetti – Può causare complicanze gravi, come polmonite ed encefalite, richiedere il ricovero ospedaliero e, nei casi più gravi, provocare la morte”.

Il vaccino resta a oggi lo strumento più efficace per proteggere i più fragili e prevenire la malattia. La maggior parte dei casi di morbillo diagnosticati in Liguria coinvolte giovani adulti tra i 30 e i 55 anni non vaccinati, due i bambini. In alcuni casi la malattia ha comportato complicanze respiratorie, tra cui polmonite, oltre a complicanze neurologiche ed epatiche.

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