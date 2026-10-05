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Operazione

Ripulito il monumento a Goffredo Mameli imbrattato con la vernice rossa

Rrealizzato da Cesare Fera e Luciano Grossi Bianchi e inaugurato nel 1960, è dedicato al giovane poeta e patriota che nel 1847 scrisse le parole del Canto degli Italiani

Generico ottobre 2026

Genova. È stato ripulito in poco più di 24 ore il monumento a Goffredo Mameli di largo XII Ottobre, vicino a piazza Corvetto, imbrattato con vernice rossa.

Le squadre di Aster hanno provveduto alla rimozione della vernice e dei graffiti, riportando l’opera alla versione originale.

Il monumento, realizzato da Cesare Fera e Luciano Grossi Bianchi e inaugurato nel 1960, si inserisce nel percorso di luoghi e testimonianze che legano Genova alla nascita dell’Italia unita. È dedicato al giovane poeta e patriota che nel 1847 scrisse le parole del Canto degli Italiani, musicato da Michele Novaro e destinato a diventare il nostro inno nazionale.

Anche la sua collocazione richiama una pagina importante di quella storia: il 10 dicembre 1847, dall’Acquasola partì il corteo che raggiunse il santuario di Nostra Signora di Loreto, a Oregina. In quella giornata, migliaia di persone sfilarono con il Tricolore e il Canto degli Italiani venne eseguito per la prima volta in pubblico. A Genova, il Museo del Risorgimento conserva ancora il manoscritto originale dell’inno.

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