“Il Nobel torna in classe”, il 12 ottobre Genova celebra Montale nella scuola che lo diplomò

Genova. Centotrenta anni dalla nascita di Eugenio Montale, centoundici dal diploma di ragioniere conseguito tra le aule di questo Istituto. Lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 10.30, l’I.I.S. Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova celebra il Premio Nobel per la Letteratura con una mattinata di poesia e musica a Palazzo Bartolomeo Lomellini, una delle dimore dei Rolli.

È la prima volta che, sotto la nuova dirigenza del Dirigente Scolastico Monica Pasceri, l’Istituto struttura un evento di tale portata per una ricorrenza così importante, quella di un grande poeta che è stato, prima ancora, uno studente di questa scuola.

Il cuore della celebrazione sarà la lettura di una scelta antologica di poesie di Montale, affidata alle studentesse e agli studenti dell’Istituto. Ad accompagnarli, intermezzi musicali con musicisti, le voci di tenori e soprani, – Graziella Scovazzo Lorenzon, Quinzia Zhou e Giampiero De Paoli- del Teatro Carlo Felice di Genova, che allieteranno gli ospiti nella cornice del palazzo.

Per l’occasione è stato restaurato l’antico pianoforte che la scuola conservava, uno strumento della sua storia, che tornerà a suonare davanti agli ospiti dopo anni di silenzio.

La celebrazione è il punto d’arrivo di un percorso di approfondimento e di ricerca letteraria condotto dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto, che porteranno sul palco la loro “avventura alla scoperta di Montale”. Un modo per riportare il poeta là dove tutto è cominciato: i banchi di scuola.

Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896, conseguì in questo Istituto, allora Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II”, il diploma di ragioniere il 25 giugno 1915. A 130 anni dalla nascita, la scuola ritrova il suo allievo più illustre e restituisce alla città un legame profondo e ancora vivo.

L’evento si svolgerà nell’Auditorium di Palazzo Bartolomeo Lomellini, cinquecentesca dimora dei Rolli di Genova, Patrimonio UNESCO, che è anche la sede storica dell’Istituto in Largo della Zecca 4. L’Istituzione Scolastica Statale “Vittorio Emanuele II-Ruffini” è oggi un istituto professionale, tecnico e liceo delle scienze umane (opzione economico sociale). Già nel 1923 l’Istituto tecnico commerciale contava 64 insegnanti e 1.247 allievi nei corsi diurni, oltre a 446 studenti dei corsi serali. Un ruolo di primo piano nella formazione tecnica e nella vita culturale ed economica della città, che prosegue ancora oggi..

Programma

10.30 – 10.40 accreditamento dei partecipanti

10.40 – 10.50 saluti del Dirigente Scolastico Monica Pasceri

10.50 – 11.30 saluti istituzionali delle Autorità:

Simona Ferro, Vicepresidente della Regione Liguria;

Rita Bruzzone, Assessore ai Servizi Educativi, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Genova;

Simona Cosso, Presidente del Municipio I Centro Est.

Alessandro Clavarino dirigente ambito territoriale di Genova.

11.30 – 13.00 lettura di una scelta antologica di poesie di Eugenio Montale a cura delle studentesse e degli studenti, con intermezzi musicali

13.00 circa ringraziamenti e conclusione dell’evento