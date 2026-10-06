La Genova di Montale diventa un itinerario: alla scoperta dei luoghi del poeta

Genova. Sabato 10 ottobre, alle ore 16, nell’ambito del Book Pride, nella sala del Maggior Consiglio di palazzo Ducale sarà presentata “Genova di Montale. Guida nella città del poeta”, di Alessandro Ferraro, e il primo itinerario del progetto “di Genova in Genova. Percorsi d’autore in città”, promosso da Università di Genova e Comune di Genova, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Silvia Salis, sindaca di Genova, e poi da Micaela Rossi, preside della Scuola di scienze umanistiche dell’Università di Genova, Laura Stagno, vicedirettrice del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo-DIRAAS; Nicoletta Viziano, consigliera della Fondazione Compagnia di San Paolo. Interverranno quindi Alessandro Ferraro e Veronica Pesce, docenti UniGe di Letteratura italiana contemporanea e organizzatori del progetto.

Terminata la presentazione sono fissate le visite guidate e gratuite in alcune tappe della “Genova di Montale” (su prenotazione, fino a esaurimento posti, Genova di Montale eventbrite.com ). L’appuntamento dedicato a Montale sarà l’occasione per presentare ufficialmente il progetto generale “di Genova in Genova”, una rete di percorsi che intende raccontare la città attraverso i luoghi, le memorie e gli immaginari di personalità illustri che qui sono nate, vissute o passate.

Un progetto che parte da Montale e si svilupperà attraverso altri itinerari letterari, poi musicali e cinematografici costruendo progressivamente una nuova mappa culturale della città. Il percorso dedicato a Montale attraversa una Genova concreta e letteraria insieme: dai luoghi legati agli Ossi di seppia e alle Occasioni passando per angoli nascosti, fra episodi curiosi e personaggi affascinanti.