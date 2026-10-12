“Il Nobel torna in classe”, oggi Genova celebra Montale nella scuola che lo diplomò

Genova. 130 anni dalla nascita di Eugenio Montale, 111 dal diploma di ragioniere conseguito tra le aule dell’istituto Vittorio Emanuele Ruffini di Genova. La scuola oggi, lunedì 12 ottobre, celebra il premio Nobel per la letteratura con una mattinata di poesia e musica a Palazzo Bartolomeo Lomellini.

È la prima volta che, sotto la nuova dirigenza del dirigente scolastico Monica Pasceri, l’istituto struttura un evento di tale portata. Il cuore della celebrazione sarà la lettura di una scelta antologica di poesie di Montale, affidata alle studentesse e agli studenti.

Ad accompagnarli, intermezzi musicali con musicisti, le voci di tenori e soprani – Graziella Scovazzo Lorenzon, Quinzia Zhou e Giampiero De Paoli – del Teatro Carlo Felice di Genova, che allieteranno gli ospiti nella cornice del palazzo.

Per l’occasione è stato restaurato l’antico pianoforte che la scuola conservava, uno strumento della sua storia, che tornerà a suonare davanti agli ospiti dopo anni di silenzio.

La celebrazione è il punto d’arrivo di un percorso di approfondimento e di ricerca letteraria condotto dalle ragazze e dai ragazzi dell’istituto, che porteranno sul palco la loro “avventura alla scoperta di Montale”. Un modo per riportare il poeta là dove tutto è cominciato: i banchi di scuola.

Eugenio Montale, nato a Genova il 12 ottobre 1896, conseguì al Vittorio Emanuele II – Ruffini, il diploma di ragioniere il 25 giugno 1915. A 130 anni dalla nascita, la scuola ritrova il suo allievo più illustre e restituisce alla città un legame profondo e ancora vivo.

L’evento si svolgerà nell’Auditorium di Palazzo Bartolomeo Lomellini, cinquecentesca dimora dei Rolli di Genova.

Programma



10.30 – 10.40 accreditamento dei partecipanti

10.40 – 10.50 saluti del Dirigente Scolastico Monica Pasceri

10.50 – 11.30 saluti istituzionali delle Autorità:

Simona Ferro, Vicepresidente della Regione Liguria;

Rita Bruzzone, Assessore ai Servizi Educativi, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Genova; Simona Cosso, Presidente del Municipio I Centro Est. Alessandro Clavarino dirigente ambito territoriale di Genova.

11.30 – 13.00 lettura di una scelta antologica di poesie di Eugenio Montale a cura delle studentesse e degli studenti, con intermezzi musicali

13.00 ringraziamenti e conclusione dell’evento