Montagna, 5,3 milioni di fondi Fosmit alla Liguria: 2 milioni per Monesi e Santo Stefano d’Aveto e altri 24 progetti finanziati

Genova. Con gli oltre 5,3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) assegnati alla Liguria per le annualità 2025 e 2026, le risorse complessivamente destinate alla regione, considerando anche le annualità precedenti, raggiungono circa 12 milioni di euro. La nuova ripartizione, sulla quale è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata lo scorso 1° ottobre, prevede 2.947.049 euro per il 2025 e 2.402.016 euro per il 2026. Regione Liguria punta a destinare 2 milioni di euro a interventi di recupero e rilancio dei comprensori montani di Monesi e Santo Stefano d’Aveto e a utilizzare le restanti risorse per lo scorrimento delle graduatorie del bando Fosmit 2024, consentendo il finanziamento di ulteriori 24 progetti presentati dai comuni liguri.

“Con queste nuove risorse arriviamo a circa 12 milioni di euro complessivamente destinati alla montagna ligure attraverso il Fosmit, un investimento significativo per sostenere concretamente i territori dell’entroterra e dare risposte alle esigenze delle amministrazioni locali – dichiarano congiuntamente il presidente Marco Bucci e l’assessore Alessandro Piana – La nostra scelta è quella di intervenire su due comprensori strategici per la valorizzazione della montagna ligure, senza rinunciare a sostenere i progetti già presentati dai comuni e rimasti finora esclusi dai finanziamenti per esaurimento delle risorse. Con questo ulteriore stanziamento ci avviciniamo a quota 100 progetti finanziati in altrettanti comuni, dando continuità agli investimenti per la sicurezza del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei centri storici. Sostenere la montagna significa creare condizioni migliori per chi vive e lavora nell’entroterra, contrastare lo spopolamento e rafforzare le opportunità di sviluppo delle comunità locali”.

Nel dettaglio, lo scorrimento delle graduatorie approvate nel dicembre 2024 permetterebbe di finanziare ulteriori interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico e altri progetti riguardanti la gestione delle risorse idriche, la valorizzazione della rete escursionistica e il recupero dei centri storici e delle infrastrutture locali.

Considerando i 67 interventi già finanziati attraverso il bando Fosmit 2024, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro, con il nuovo riparto si arriverà a finanziare la quasi totalità delle richieste.

La destinazione delle nuove risorse sarà definita a seguito del perfezionamento del decreto ministeriale di riparto e delle verifiche amministrative necessarie. La programmazione regionale consentirebbe così di conciliare gli investimenti nei comprensori montani individuati dalla Giunta con il sostegno alle progettualità già espresse dai territori.