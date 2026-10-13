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Finanziamenti

Montagna, 5,3 milioni di fondi Fosmit alla Liguria: 2 milioni per Monesi e Santo Stefano d’Aveto e altri 24 progetti finanziati

Considerando i 67 interventi già finanziati attraverso il bando Fosmit 2024, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro, con il nuovo riparto si arriverà a finanziare la quasi totalità delle richieste

neve santo stefano

Genova. Con gli oltre 5,3 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) assegnati alla Liguria per le annualità 2025 e 2026, le risorse complessivamente destinate alla regione, considerando anche le annualità precedenti, raggiungono circa 12 milioni di euro. La nuova ripartizione, sulla quale è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata lo scorso 1° ottobre, prevede 2.947.049 euro per il 2025 e 2.402.016 euro per il 2026. Regione Liguria punta a destinare 2 milioni di euro a interventi di recupero e rilancio dei comprensori montani di Monesi e Santo Stefano d’Aveto e a utilizzare le restanti risorse per lo scorrimento delle graduatorie del bando Fosmit 2024, consentendo il finanziamento di ulteriori 24 progetti presentati dai comuni liguri.

“Con queste nuove risorse arriviamo a circa 12 milioni di euro complessivamente destinati alla montagna ligure attraverso il Fosmit, un investimento significativo per sostenere concretamente i territori dell’entroterra e dare risposte alle esigenze delle amministrazioni locali – dichiarano congiuntamente il presidente Marco Bucci e l’assessore Alessandro Piana – La nostra scelta è quella di intervenire su due comprensori strategici per la valorizzazione della montagna ligure, senza rinunciare a sostenere i progetti già presentati dai comuni e rimasti finora esclusi dai finanziamenti per esaurimento delle risorse. Con questo ulteriore stanziamento ci avviciniamo a quota 100 progetti finanziati in altrettanti comuni, dando continuità agli investimenti per la sicurezza del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei centri storici. Sostenere la montagna significa creare condizioni migliori per chi vive e lavora nell’entroterra, contrastare lo spopolamento e rafforzare le opportunità di sviluppo delle comunità locali”.

Nel dettaglio, lo scorrimento delle graduatorie approvate nel dicembre 2024 permetterebbe di finanziare ulteriori interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico e altri progetti riguardanti la gestione delle risorse idriche, la valorizzazione della rete escursionistica e il recupero dei centri storici e delle infrastrutture locali.

Considerando i 67 interventi già finanziati attraverso il bando Fosmit 2024, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro, con il nuovo riparto si arriverà a finanziare la quasi totalità delle richieste.
La destinazione delle nuove risorse sarà definita a seguito del perfezionamento del decreto ministeriale di riparto e delle verifiche amministrative necessarie. La programmazione regionale consentirebbe così di conciliare gli investimenti nei comprensori montani individuati dalla Giunta con il sostegno alle progettualità già espresse dai territori.

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