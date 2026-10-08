Al Mog arriva l’Oktoberfest alla Genovese: la Baviera incontra il pesto e la birra di Busalla

Genova. Tre giorni dedicati alla birra, alla musica dal vivo e alla convivialità, con un programma che unisce l’atmosfera bavarese ai sapori e ai suoni della città: da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, il Mog Mercato Orientale Genova ospita per la prima volta l’Oktoberfest alla Genovese.

Al centro della festa ci saranno la birra del territorio e i cibi della tradizione bavarese e genovese: la birra Müller della Fabbrica Birra Busalla accompagnerà brezel, focaccia e pesto, in una contaminazione tra due proposte gastronomiche diverse ma accomunate dalla voglia di stare insieme e condividere.

A inaugurare la manifestazione, venerdì 16 ottobre alle 19, sarà l’apertura della botte. Alle 21 subito spazio alla musica dal vivo con i Makadam Zena, band che da oltre dieci anni porta il genovese nelle ritmiche reggae e giamaicane.

La serata di sabato 17 ottobre, sempre alle 21, sarà invece affidata a I Trilli, uno dei gruppi più rappresentativi della tradizione musicale genovese. Nato nel 1973 dall’incontro tra Pippo e Pucci, il gruppo ha fatto della lingua locale, delle storie di Genova e della quotidianità cittadina il cuore della propria musica. Oggi è Vladi Zullo, figlio di Pippo, a raccogliere questa eredità e a portarla avanti insieme alla formazione attuale, mantenendo vivo un patrimonio musicale che continua a parlare a più generazioni.

Chiude il programma, domenica 18 ottobre alle 20, un’edizione speciale del Quizzzzone, il quiz a squadre del Mog. Più di 50 domande metteranno alla prova memoria, logica, intuizione e velocità, con una sfida dedicata, per l’occasione, a birra, folklore e tradizione ligure. Si gioca a squadre composte da quattro partecipanti, con premi per le prime tre classificate.