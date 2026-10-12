Mog e Galliera insieme, il 15 ottobre la presentazione del progetto “Il salotto della salute”

Genova. Giovedì 15 ottobre alle 11, al Mog di via XX Settembre sarà presentato “Il Salotto della Salute”, nuovo progetto realizzato in collaborazione con l’ospedale Galliera per avvicinare la prevenzione ai cittadini, attraverso incontri con medici e specialisti e momenti di dialogo diretto sui temi della salute.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare temi legati alla salute in modo semplice, chiaro e accessibile, portando l’informazione sanitaria fuori dai tradizionali contesti ospedalieri e creando un’occasione di incontro in un luogo quotidiano e informale.

Saranno illustrati il progetto e il calendario dei primi tre appuntamenti.

Saranno presenti Barbara Sanna, Responsabile Eventi e Pubbliche Relazioni di Timossi Group, Francesco Quaglia, Commissario straordinario E.O. Ospedali Galliera e gli specialisti Carlo Introini, direttore Urologia, Franco Gorlero, direttore Ginecologia, Massimo Oppezzi, direttore Gastroenterologia del Galliera.