  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Benessere

Mog e Galliera insieme, il 15 ottobre la presentazione del progetto “Il salotto della salute”

Presto i primi tre appuntamenti dell'iniziativa per avvicinare la prevenzione ai cittadini, attraverso incontri con medici e specialisti e momenti di dialogo diretto

Mog mercato idee circolare

Genova. Giovedì 15 ottobre alle 11, al Mog di via XX Settembre sarà presentato “Il Salotto della Salute”, nuovo progetto realizzato in collaborazione con l’ospedale Galliera per avvicinare la prevenzione ai cittadini, attraverso incontri con medici e specialisti e momenti di dialogo diretto sui temi della salute.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare temi legati alla salute in modo semplice, chiaro e accessibile, portando l’informazione sanitaria fuori dai tradizionali contesti ospedalieri e creando un’occasione di incontro in un luogo quotidiano e informale.

Saranno illustrati il progetto e il calendario dei primi tre appuntamenti.

Saranno presenti Barbara Sanna, Responsabile Eventi e Pubbliche Relazioni di Timossi Group, Francesco Quaglia, Commissario straordinario E.O. Ospedali Galliera e gli specialisti Carlo Introini, direttore Urologia, Franco Gorlero, direttore Ginecologia, Massimo Oppezzi, direttore Gastroenterologia del Galliera.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.