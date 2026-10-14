Mobilità in Val Polcevera, sarà ripristinato il senso unico sulle strade di sponda

Genova. Si è svolto a Palazzo Tursi il secondo incontro della cabina di regia sulla mobilità in Val Polcevera, il tavolo di lavoro congiunto istituito dall’Amministrazione comunale e dal Municipio V per monitorare e risolvere le criticità viabilistiche del territorio.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti, e il presidente del Municipio V, Michele Versace.

Il percorso era iniziato con un primo confronto operativo che aveva affrontato diverse priorità: dall’introduzione del semaforo pedonale a chiamata in salita Inferiore di Murta/via Polonio per alleggerire le code sulla direttrice mare-monte, agli studi di fattibilità per il doppio senso in via Perlasca e via 30 Giugno 1960.

Tra i temi del primo tavolo erano rientrati anche il coinvolgimento di Ire per le misure di mitigazione dei cantieri (procedono i lavori oggi al 94%), la tutela delle infrastrutture in via alle Antiche Bratte/via Mercati Generali dai danni dei mezzi pesanti, il potenziamento dei monitoraggi sui cantieri di via Polonio e San Quirico/rio Fulle, e il miglioramento del coordinamento complessivo in vista dei futuri cantieri in zona Perlasca-Rossini-Torbella.

Nel corso dell’ultimo incontro, il confronto è entrato nel vivo di nuovi e importanti nodi logistici, ecco i cambiamenti che saranno programmati:

Progressivo ripristino delle strade di sponda: dopo un’attenta analisi delle criticità dell’attuale assetto viabilistico, è stato condiviso il ritorno alla regolazione del traffico precedente al crollo del Ponte Morandi, quindi con il senso unico a salire e a scendere. Unica eccezione riguarda via Benedetti, dove i mezzi pesanti in direzione monte saranno deviati su via Bagnasco, introducendo una soglia dimensionale specifica per i veicoli superiori ai 10 metri.

Nuovo capolinea linea 270: L’assessore e il presidente del Municipio hanno concordato la nuova localizzazione del capolinea dell’autobus in via Colano, nell’area adiacente all’ex Ospedale Pastorino.

Via Sardorella e via Poiré: In attesa del confronto istituzionale con la sindaca di Sant’Olcese, è stato confermato l’invio dell’ordine di lavoro per potenziare la segnaletica stradale. È emerso inoltre che la realizzazione della rotatoria auspicata non è fattibile a causa degli spazi troppo ridotti dell’area.

Via Antiche Bratte: È stata richiesta una proposta progettuale definitiva per proteggere i guard rail dai danneggiamenti causati dai tir. Il settore Regolazione valuterà ulteriori interventi mirati a incrementare la sicurezza stradale e fluidificare il transito.

“Questi tavoli di confronto costante con il Municipio V sono laboratori di ascolto attivo e di co-progettazione calati sui bisogni reali dei quartieri – dichiara l’assessore alla mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti – la val Polcevera sta affrontando una fase complessa di transizione e trasformazione urbana legata a grandi cantieri e opere strategiche. Le misure che stiamo adottando, dal ripristino della viabilità storica di sponda alle riorganizzazioni mirate per il trasporto pubblico e i mezzi pesanti, dimostrano la volontà di dare risposte concrete e tempestive, ricucendo il territorio e migliorando la qualità della vita di chi lo vive ogni giorno”.

“Il ripristino della viabilità regolare su Perlasca e 30 Giugno, richiesto da anni , dal Municipio e dalla cittadinanza, rappresenta un importante passo sia dal punto di vista della viabilità che da quello della sicurezza − dichiara il presidente del Municipio V Michele Versace − così come lo spostamento del capolinea del 270 presso la Casa di Comunità , che oltre a liberare l’attuale capolinea che doveva essere provvisorio, faciliterà l’accesso alla Casa, per gli utenti. Continuerà il confronto tra Comune, Municipio e tecnici per monitorare e affrontare le situazioni che si presenteranno di volta in volta”.