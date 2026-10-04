Mobilità, Comune di Genova partner del progetto “Fusion” per trasporto più green e smart

Genova. Spostarsi a Genova diventerà sempre più semplice, “verde” e connesso. La Giunta comunale ha approvato su proposta congiunta degli assessori alla mobilità Emilio Robotti e ai Progetti europei Tiziana Beghin, la partecipazione del Comune in qualità di partner alla proposta di progetto europeo Fusion (TransForming Urban mobility through energy-efficient shared SolutIOnS and integrated public traNsport systems).

Candidata nell’ambito del programma europeo Horizon Europe (bando Horizon-Miss-2026-04-CIT-01 mirato alla neutralità climatica entro il 2030), l’iniziativa punta a rivoluzionare l’esperienza di viaggio cittadina. Il cuore del progetto genovese si concentrerà sui grandi hub di interscambio strategici della città, in primis le aree circostanti le stazioni ferroviarie di Genova Principe e Genova Brignole.

L’obiettivo concreto è far dialogare in modo fluido il trasporto pubblico locale con la mobilità condivisa (car e bike sharing) e i servizi di taxi, grazie anche all’installazione di pannelli informativi analogico-digitali di ultima generazione. Totem intelligenti capaci di guidare i passeggeri con percorsi multimodali e calcolare in tempo reale i benefici ambientali del loro tragitto sostenibile. Il tutto a costo zero per il bilancio comunale, grazie a un finanziamento europeo che copre il 100% delle risorse.

«Con Fusion facciamo un salto di qualità decisivo verso un sistema di trasporto cittadino che mette davvero le persone e l’efficienza energetica al centro- dichiara l’assessore Emilio Robotti- La sfida non è solo potenziare i singoli mezzi, ma farli dialogare tra loro in modo intelligente, azzerando le frizioni tra il treno, il bus, il car sharing e la mobilità dolce. Intervenire su nodi cruciali come Principe e Brignole significa cucire insieme la città, riducendo le emissioni e offrendo ai genovesi e ai pendolari un’alternativa all’auto privata che sia non solo ecologica, ma estremamente pratica e intuitiva nella vita di tutti i giorni».

Grande attenzione anche alle ricadute sul fronte turistico, commerciale e dell’attrattività territoriale sottolineata dall’Assessora al Commercio, Artigianato, Turismo e Marketing Territoriale, Tiziana Beghin: «Una città moderna e turisticamente competitiva si misura dalla facilità con cui la si vive e la si attraversa- dichiara- Investire in una mobilità integrata e smart non significa soltanto migliorare la circolazione, ma valorizzare il nostro tessuto commerciale e i flussi turistici che arrivano dalle stazioni. I nuovi totem digitali e i percorsi multimodali offriranno a visitatori e cittadini un accesso immediato alle bellezze e alle attività di Genova, trasformando ogni spostamento in un’esperienza fluida e accogliente che fa bene all’economia di vicinato e al marketing del territorio».

Il progetto, che coinvolge un vasto consorzio internazionale di università, centri di ricerca e città europee (da Lisbona a Lubiana, passando per Atene e Rzeszów), vedrà ora la fase di finalizzazione della proposta in vista della scadenza del bando fissata per l’8 ottobre 2026.