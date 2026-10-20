Minaccia e aggredisce ripetutamente la madre e il compagno per avere soldi: denunciato 35enne

Genova. Avrebbe minacciato e terrorizzato per mesi la madre e il compagno di lei per ottenere denaro, danneggiando mobili e suppellettili di casa. Per questo un genovese di 35 anni, tossicodipendente e residente con i familiari nel quartiere di San Teodoro, è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e allontanato d’urgenza dall’abitazione con provvedimento del pm Federico Panichi.

Ieri sera l’ennesimo intervento delle volanti, ma la mattina la madre lo aveva già denunciato il figlio ai carabinieri per quanto accaduto la sera precedente quando il giovane era stato sorpreso in stato di agitazione a sfasciare i mobili dell’appartamento. Intercettato dai carabinieri per strada era stato portato in ospedale per una valutazione psichiatrica.

La mattina dopo era tornato a chiedere del denaro alla madre aspettandola fuori casa e la sera era nuovamente uscito a entrare in casa dopo essersi fatto dare una copia delle chiavi dal vicino. Gli ultimi episodi risalgono al 18 e 19 ottobre ma la madre del 35enne ha raccontato di ripetute aggressioni e minacce meno recenti, confermate anche da episodi riferiti da una vicina. I poliziotti hanno riscontrato mobili danneggiati e schegge di vetro sul pavimento. Per paura, la madre e il compagno si erano trasferiti temporaneamente da alcuni parenti.