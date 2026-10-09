Aziende, Midea completa l’acquisizione di Esaote: Fontana confermato Ceo

Genova. Il gruppo tecnologico globale Midea ha completato l’acquisizione della quota di controllo di Esaote, colosso genovese dell’imaging medicale, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nella sanità e stimolare la crescita internazionale di entrambe le realtà.

L’operazione integrerà Esaote all’interno della divisione Midea Healthcare, pur mantenendo l’azienda italiana indipendente nel proprio segmento di operatività, con la sede principale confermata a Genova e i centri di ricerca, sviluppo e produzione distribuiti tra Italia e Paesi Bassi.

La nuova compagine proprietaria ha confermato alla guida della società il CEO Franco Fontana, che ha accolto con entusiasmo l’accordo dichiarando: “Questa operazione apre una nuova ed entusiasmante fase per Esaote, che negli ultimi anni ha ampliato le proprie attività internazionali e ottenuto una crescente riconoscibilità da parte delle comunità cliniche e scientifiche, potendo ora contribuire con orgoglio e con il supporto di Midea a far progredire ulteriormente il settore healthcare”.

L’ingresso nel gruppo cinese garantisce a Esaote l’accesso a un ecosistema tecnologico più esteso e a risorse che accelereranno la ricerca, la produzione e la penetrazione in nuovi mercati, mentre Midea rafforza la propria offerta globale unendo i sistemi ecografici, di risonanza magnetica dedicata e IT di Esaote alle proprie tecnologie di diagnostica per immagini ad alto campo, TAC e angiografia.

L’intesa strategica è stata commentata anche dai vertici del gruppo acquirente, con Jinlei Chen, presidente di Midea Healthcare Division, che ha evidenziato: “L’acquisizione di Esaote rappresenta una scelta strategica in linea con Midea Healthcare, poiché porta competenze di eccellenza e una reputazione riconosciuta che, combinate con le risorse internazionali del nostro gruppo, permetteranno di espandere ulteriormente la presenza globale e contribuire al progresso sanitario”.

Posizione ribadita da Eric Wang, presidente esecutivo di Midea Group: “Siamo lieti di accogliere Esaote, un passo importante nella nostra strategia rivolta alla sanità che riflette l’impegno a lungo termine nel sostenere tecnologie innovative, creando un’offerta di imaging più completa e ampliando l’accesso a diagnosi avanzate nei mercati internazionali”.