Miasmi, raffica di segnalazioni dalla Val Bisagno al centro: vigili del fuoco mobilitati

Genova. “Stiamo cercando di inseguire questa nube di puzza ma non riusciamo a venirne a capo, per adesso”. Allargano le braccia i vigili del fuoco di Genova che nel pomeriggio in oggi, sabato 10 ottobre, sono in azione con due squadre per seguire le segnalazioni da parte di moltissimi cittadini.

Da Castelletto a San Martino, da Marassi ad Albaro, sono molte le persone che si stanno rivolgendo al 112 per lamentarsi di forti miasmi. Un odore, riportano alcuni lettori, simile a uova marce, ma anche gas e idrocarburi.

Al momento non è nota la causa ed è anche difficile individuare la provenienza perché non sempre l’odore è persistente. I vigili del fuoco sembrano avere escluso solo che si tratti dei fumi o del carico di qualche nave in porto.

L’ultima volta che miasmi del genere avevano invaso la città era stato a causa del malfunzionamento del depuratore di punta Vagno ma al momento non ci sono evidenze che si tratti di un problema all’impianto.