Genova. Mentre la saccatura che ha interessato il Nord Italia nei giorni scorsi trasla verso l’Europa nord-orientale, un temporaneo rialzo della pressione favorisce schiarite ed una maggiore stabilità atmosferica. Tuttavia, resta in agguato un nuovo peggioramento atteso dalla giornata di venerdì. Ecco le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 22 ottobre

Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sul Centro e Levante della regione, maggiori schiarite a Ponente. Generale miglioramento delle condizioni da metà giornata, con schiarite diffuse e qualche velatura di passaggio.

Venti dai quadranti settentrionali lungo tutto il periodo, al mattino con raffiche fino a burrasca forte (70-80 chilometri orari) dai quadranti settentrionali, in particolare tra savonese e genovesato; graduale diminuzione dell’intensità nel corso della giornata. Mare inizialmente agitato a levante e al largo, con onde fino a 2.5-3 metri; in scaduta a mosso nel corso della giornata. Temperature stazionarie o in lieve calo, in particolare nei valori minimi: sulla costa minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 17 e 20 gradi.

Venerdì 23 ottobre

Nuovo transito di un disturbo in quota, con precipitazioni diffuse, localmente intense a Levante. In miglioramento nel corso della serata. Venti con raffiche tese di libeccio, fino a forti a levante in concomitanza con il passaggio del fronte. Mare molto mosso, agitato a ponente e al largo in serata. Temperature in calo nei valori massimi.

Sabato 24 ottobre

Nuovo miglioramento delle condizioni, con schiarite diffuse su tutta la regione. Vento di tramontana fino a burrasca forte tra savonese e genovesato. Mare inizialmente molto mosso, in rapida scaduta nel corso della giornata. Temperature generalmente stazionarie.