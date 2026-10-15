  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Come sarà

Meteo, sulla Liguria sole alternato a nuvole con temperature oltre la media previsioni

Le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni

meteo 15 ottobre 2026

Genova. Il promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-occidentale porta giorni di stabilità e temperature oltre la media del periodo. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 15 ottobre

Al mattino cielo in prevalenza terso su tutta la regione, da segnalare unicamente qualche possibile foschia o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori costieri del centro e ponente ligure, velature sparse in transito altrove, in un contesto in cui saranno comunque presenti ampie schiarite.

Vento debole o moderato dai quadranti settentrionali in mattinata, con locali rinforzi negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore pomeridiane. Mare quasi calmo o poco mosso, mosso a ponente in serata. Temperature minime stazionarie e in leggero aumento le massime: sulla costa minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 17 e 22 gradi.

Venerdì 16 ottobre

Schiarite alternate a nubi sparse lungo tutto l’arco della giornata, con coperture più compatte in serata sul centro-ponente. Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mare poco mosso, mosso al largo. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Sabato 17 ottobre

Nuvolosità sparsa seppur in assenza di fenomeni per l’intero periodo. Vento a regime di brezza, in mattinata teso rafficato agli sbocchi vallivi del savonese. Mare stirato sotto costa sul centro-ponente, poco mosso altrove. Temperature massime in lieve calo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.