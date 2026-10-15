Genova. Il promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-occidentale porta giorni di stabilità e temperature oltre la media del periodo. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 15 ottobre

Al mattino cielo in prevalenza terso su tutta la regione, da segnalare unicamente qualche possibile foschia o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori costieri del centro e ponente ligure, velature sparse in transito altrove, in un contesto in cui saranno comunque presenti ampie schiarite.

Vento debole o moderato dai quadranti settentrionali in mattinata, con locali rinforzi negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore pomeridiane. Mare quasi calmo o poco mosso, mosso a ponente in serata. Temperature minime stazionarie e in leggero aumento le massime: sulla costa minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 20 e 23 gradi; all’interno minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 17 e 22 gradi.

Venerdì 16 ottobre

Schiarite alternate a nubi sparse lungo tutto l’arco della giornata, con coperture più compatte in serata sul centro-ponente. Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mare poco mosso, mosso al largo. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie.

Sabato 17 ottobre

Nuvolosità sparsa seppur in assenza di fenomeni per l’intero periodo. Vento a regime di brezza, in mattinata teso rafficato agli sbocchi vallivi del savonese. Mare stirato sotto costa sul centro-ponente, poco mosso altrove. Temperature massime in lieve calo.