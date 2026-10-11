Genova. L’area depressionaria influenza ancora marginalmente le condizioni meteo sulla Liguria, ma ad inizio settimana è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone. Ecco le previsioni elaborate da Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 11 ottobre

Tra la tarda nottata e il mattino progressivo aumento della nuvolosità lungo la costa e nell’immediato entroterra, specie del centro-levante; sul resto della regione, invece, si passerà da cielo sereno a velato. In tale contesto, dalle ore centrali del giorno è attesa la formazione di qualche rovescio sul Golfo e saranno possibili locali interessamenti della fascia costiera. Inoltre, tra il pomeriggio e la serata si prevede un generale aumento della nuvolosità su tutta la regione, non si esclude anche qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi interni.

Venti: di notte e al primo mattino, deboli da settentrione. Successivamente, dalle ore centrali e fino al termine della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi a rotazione ciclonica, con intensità debole o moderata; in tale contesto, non sono esclusi rinforzi fino a tesa. Mare da poco mosso a mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento sulla costa, massime stabili. Sulla costa minime tra 14 e 19 gradi, massime tra 21 e 24 gradi. Nell’interno minime tra 4 e 12 gradi, massime tra 17 e 21 gradi.

Lunedì 12 ottobre

Nella prima parte del giorno il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, faranno eccezione i versanti padani centro-occidentali, dove è attesa della nuvolosità bassa. Successivamente, nel pomeriggio, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque, prima di qualche nuovo addensamento serale nell’entroterra del ponente. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi tra savonese e genovesato. Mare mosso, in calo a poco mosso sotto-costa verso sera. Temperature in lieve aumento.

Martedì 13 ottobre

Giornata caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per la presenza di nubi basse sui versanti padani centro-occidentali tra notte e mattino. Temperature stazionarie o in lieve calo.