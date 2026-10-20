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Attenzione

Meteo, nubifragi in arrivo in due ondate: tarda mattinata e prima di sera. Possibili criticità idrogeologiche previsioni

L'allerta arancione è vigore fino alla mezzanotte, ma sono possibili aggiornamenti nel corso della giornata

Generico ottobre 2026
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Genova. Nel corso della nottata sviluppo di nuclei precipitativi a sfondo temporalesco al largo delle coste Savonesi, in risalita ed in intensificazione nelle prime ore del mattino. Cieli molto nuvolosi o coperti altrove con possibilità più basse di pioggia. A partire dalla mattinata, in fase pre-frontale, è attesa un ulteriore recrudescenza dei fenomeni tra Genovese Occidentale e Savonese, con ratei precipitativi superiori ai 100 mm/h e la tendenza all’evoluzione in un sistema temporalesco autorigenerante; Quest’ultimo tenderà a stazionare nelle medesime zone (tra Albenganese e Voltrese) causando l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e possibili disagi diffusi sul territorio. Il sistema tenderà, seppur lentamente, a traslare verso Est, andando ad interessare il Savonese orientale e il Genovese centro-occidentale.

A partire dalle ore tardo-pomeridiane atteso l’ingresso del fronte sul Ponente con precipitazioni diffuse a carattere di nubifragio, in progressiva estensione ai settori del Centro-Levante; In questa fase sono attesi fenomeni di dissesto e possibili esondazioni di rii minori, nelle aree interessate dall’evento mattutino e primo-pomeridiano. Decentramento dei fenomeni verso Genovese centro-orientale e successivamente Spezzino in serata con fenomeni intensi e innalzamento graduale dei livelli idrometrici anche dopo la mezzanotte.

La situazione

Ci troviamo alle porte di un intenso peggioramento di stampo autunnale: sono attese precipitazioni di forte intensità sulla nostra regione con criticità legate alla stazionarietà dei fenomeni tra Martedì e Mercoledì. Stazionimete. Fenomeni autorigeneranti stazionari tra Savonese e Genovese centro-occidentale; in queste aree saranno possibili disagi diffusi e fenomeni di dissesto, oltre che un progressivo innalzamento dei corsi d’acqua fino al superamento della soglia rossa ( nella prima parte di giornata rii e bacini medio-piccoli e nella seconda metà estensione ai bacini medio-grandi).

Entro fine periodo, cumulate pluviometriche localmente superiori ai 250 mm.(Centro-Ponente) e diffusamente superiori agli 80-100 mm. sull’intero territorio regionale.

Criticità possibili anche sul Genovese centro-orientale nella seconda parte di giornata (passaggio del fronte), specie nelle aree già interessate dagli importanti accumuli nella giornata di domenica.

Venti: in rinforzo di Scirocco con raffiche superiori ai 50-60 Km/h tra pomeriggio e serata sul Centro-Levante. Possibili refoli da Nord sulle vallate Savonesi nel corso della giornata.

Mari: molto mossi o agitati in mattinata e generalmente agitati a partire dalle ore pomeridiane: onda lunga di Scirocco (2.0-2.5 MT. – 4-6 sec.)

Temperature: in aumento notturno con il rinforzo sciroccale e in calo in concomitanza delle precipitazioni più intense, specie a partire dalle ore pomeridiane.
Costa: min: +16°C/+20°C – max: +17°C/+22°C.
Interno: min: +9°C/+16°C – max: +11°C/+21°C.

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