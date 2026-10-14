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Limet

Meteo Liguria: continuano le giornate stabili, temperature sopra la media previsioni

Le previsioni meteo per la Liguria a cura del Limet per la giornata di oggi, 14 ottobre, e la tendenza per i prossimi giorni

previsioni 14 ottobre 2026

Liguria. Continua il dominio un vasto promontorio di alta pressione in quota su tutta l’area del Mediterraneo occidentale. Secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia, proseguono le giornate stabili e le temperature oltre la media del periodo.

Al mattino cielo velato su tutta la regione. Nel pomeriggio queste velature andranno gradualmente a dissiparsi. Pertanto è atteso cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, con locali rinforzi negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore pomeridiane.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +14°C/+18°C, nell’interno tra +2°C/+10°C. In leggero aumento le massime sulla costa tra +21 e +25°C. Nell’interno tra +16 e +23°C.

Previsioni meteo 15 ottobre

Generalmente sereno su tutta la regione. Nuvolosità bassa in aumento sul settore centrale dalla sera. Venti a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mari quasi calmi. Temperature stazionarie o in leggero ulteriore aumento.

Previsioni 16 ottobre

Nuvolosità sparsa seppur in assenza di fenomeni per l’intero periodo. Venti deboli a regime di brezza. Mare quasi calmo o calmo. Temperature stazionarie.

 

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