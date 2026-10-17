Genova. L’alta pressione inizia lentamente ad allentare la presa sulla Liguria. A un sabato ancora nel complesso stabile seguirà un periodo perturbato con fenomeni anche intensi a partire dalla giornata di domenica 18 ottobre.

Secondo le previsioni meteo Limet sabato mattina sono possibili nubi basse sui versanti padani centro-occidentali; tempo soleggiato sul resto della regione a parte nubi locali su Imperiese e Spezzino. Durante il pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutti i settori, con incremento della nuvolosità in serata ad iniziare dalla fascia costiera.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione e rotazione a sud (deboli) nel pomeriggio. Temperature stazionarie su valori ancora superiori alla media del periodo:

Costa: min: +15°C/+18°C – max: +20°C/+22°C.

Interno: min: +6°C/+12°C – max: +16°C/+20°C.

Previsioni meteo domenica 18 ottobre

Per domenica 18 ottobre lo scenario è ancora incerto. Quello più probabile vede la formazione di rovesci e temporali talora intensi, in spostamento dal Genovesato verso il Savonese tra la serata e la successiva notte. Qualche rovescio non si esclude a levante e tempo asciutto sull’Imperiese. Temperature in diminuzione.

Previsioni meteo lunedì 19 ottobre

Rischio piogge intense e temporali. Probabili rovesci anche intensi specie sul centro-ponente della regione.