Liguria. Il meteo Liguria sarà caratterizzato nelle prossime ore da condizioni di variabilità con la possibilità di qualche rovescio nell’arco della giornata. Miglioramento nella giornata di domani, sabato 9 ottobre, ma nuovo parziale peggioramento domenica 10. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi venerdì 9 ottobre

In prima mattinata probabili rovesci sotto costa tra Genovese e Golfo Paradiso, con locale interessamento successivo delle aree interne centro-occidentali, per il resto nubi sparse e tempo asciutto.

Nel pomeriggio nuvolosità sparsa a ponente senza piogge; a levante rovesci sporadici in sconfinamento dalla fascia appenninica fino alla costa, in attenuazione nelle ore serali.

Venti tendenti a disporsi da nord con intensità al più moderata. Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest, in scaduta nell’arco della giornata. Temperature minime in lieve calo, massime pressoché stazionarie o in calo nelle aree interne: saranno comprese sulla costa tra 14 e 24 gradi, nell’interno tra 3 e 21.

Le previsioni per domani, sabato 10 ottobre

Al mattino nubi sparse su tutta la Liguria ma senza piogge. Nel pomeriggio schiarite in avanzamento da ponente verso levante, cielo sereno in serata.

Venti moderati da nord al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature in lieve calo le minime, in contenuto aumento le massime.

Il meteo di domenica 11 ottobre

Nubi irregolari con qualche pioggia tra pomeriggio e sera sul settore centrale, temperature in calo.