Liguria. Una goccia fredda in quota in ingresso sul Nord-Italia causa un incremento dell’instabilità nei primi giorni della settimana. Quest’ultima, aprirà la strada all’ingresso di una saccatura atlantica a partire dalla giornata di domani, martedì, con i primi effetti sulle regioni del Nord-Ovest. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 5 ottobre

Mattinata caratterizzata da condizioni di stabilità sulla Liguria seppur con l’incremento graduale della copertura nuvolosa, dapprima per mezzo di nuvolosità alta e a partire dalle ore centrali da nuvolosità bassa sulle coste centro-occidentali. Nel corso del pomeriggio nuvolosità bassa in aumento su Genovese-Savonese e Imperiese, con possibili fenomeni a carattere di rovescio dopo il tramonto, specie tra Albenganese e Genovese Occidentale. Cieli poco o parzialmente nuvolosi a Levante con scarse probabilità di precipitazioni per l’intero periodo.

Venti al mattino deboli dai quadranti settentrionali sulla terraferma e dai quadranti meridionali al largo. Rotazione a Sud/Sud-Est nel corso del pomeriggio con possibili rinforzi moderati sotto costa a Ponente.

Mari generalmente poco mossi in costa e mossi al largo.

Temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve calo nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 17 e 27 gradi, nell’interno tra 5 e 25.

Il meteo per domani, martedì 6 ottobre

Giornata caratterizzata da condizioni di estrema variabilità: lunghi periodi soleggiati sull’estremo Levante e possibili fenomeni, talvolta di moderata intensità sul Centro-Ponente nella prima metà di giornata.

Venti deboli da Est/Sud-Est con rinforzi moderati sulle coste imperiesi. Mari poco mossi o localmente mossi sui settori centro-orientali. Generalmente mossi sui bacini di Ponente.

Temperature stazionarie.

Il meteo di mercoledì 7 ottobre

Peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria soprattutto nella seconda parte di giornata di mercoledì 7 ottobre: sono attesi fenomeni anche di forte intensità, accompagnati da qualche colpo di tuono, specie in serata.

Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali a Levante e da quelli settentrionali a Ponente in serata. Mari generalmente mossi.

Temperature in calo.