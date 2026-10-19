Genova. Giornata di transizione quella di oggi per quanto riguarda la Liguria e in generale il nord Italia mentre domani, martedì, è atteso il transito di un intenso sistema perturbato, in grado di portare importanti apporti pluviometrici e criticità di tipo idrogeologico. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria oggi lunedì 19 ottobre

Durante la prima mattinata ancora precipitazioni moderate o localmente forti potranni interessare il Centro-Ponente costiero, con piogge localmente abbondanti e qualche colpo di tuono. Esaurimento dei fenomeni nelle aree interne e sul Centro-Levante in mattinata e sul savonese nel pomeriggio con qualche occhiata di sole possibile sulle fasce costiere.

Nuovo incremento della nuvolosità in serata con fenomeni temporaleschi in lenta risalita dal mare intorno alla mezzanotte.

Venti, in mattinata moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente. Rinforzo di Scirocco sui bacini di levante nel corso del pomeriggio.

Mari poco mossi o localmente mossi in mattinata e generalmente mossi a partire dal pomeriggio. Saranno possibili rinforzi di scirocco al largo in serata.

Temperature in leggero aumento: saranno comprese sulla costa tra 15 e 23 gradi, nell’interno tra 8 e 19.

Il meteo di domani, martedì 20 ottobre

Limet prevede fenomeni temporaleschi stazionari nella prima parte della giornata di martedì a Ponente, che saranno seguiti da un intenso sistema frontale tra il pomeriggio e la nottata con potenziali criticità su vaste aree del territorio regionale. Stress sui bacini idrogeologici interessati dai fenomeni stazionari.

Possibili cumulate pluviometriche superiori ai 200-250 millimetri nelle aree interessate dai fenomeni autorigeneranti, anche se le previsioni sono soggette a variazioni per via del quadro modellistico molto incerto.

Raffiche di Scirocco localmente superiori ai 65-70 Km/h sulle coste di Levante e al largo. Mari agitati. Temperature senza variazioni.

Meteo mercoledì 21 ottobre in Liguria

Per ora le previsioni sono molto incerte ma fenomeni intensi in nottata andranno a decentrarsi velocemente verso lo Spezzino, esaurendosi entro l’alba a Ponente. Ampie schiarite a partire dalle ore tardo pomeridiane sull’Imperiese, mentre saranno possibili rovesci localizzati, alternati a pause asciutte sul Centro-Levante. Temperature in lieve diminuzione. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Mareggiata di Libeccio nella seconda parte di giornata.