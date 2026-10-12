Genova. Sul Mediterraneo centro-occidentale inizia a prendere terreno una nuova figura anticiclonica, in grado di portare condizioni di stabilità su Italia, Francia e Spagna per quasi tutta la settimana che si apre.

Secondo il centro Limet, il meteo in Liguria per oggi, lunedì 12 ottobre, vedrà cieli sereni o al più poco nuvolosi in costa con qualche nube in più in mattinata sullo Spezzino orientale.

Cieli parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi in mattinata sullo spartiacque appenninico e sui versanti padani centro-occidentali con presenza di “gaigo” anche consistente nella prima parte di giornata.

Ampie schiarite a partire dal pomeriggio con cieli al più poco nuvolosi su tutti i settori entro sera.

Venti moderati dai quadranti settentrionali sotto forma di tramontana sui versanti marittimi del Centro-Ponente e di Grecale su quelli di Levante a partire dalla tarda mattinata. Possibili rinforzi fino a forti nella prima parte di giornata sugli sbocchi vallivi del savonese.

Mari stirati sotto costa sul Centro-Ponente, mossi o molto mossi al largo e sulle coste di Levante.

Temperature minime in generale lieve diminuzione, specie sui corridoi della tramontana del Genovese e del Savonese. Massime stazionarie su valori ampiamente superiori alla media del periodo, ad esclusione delle zone interessate dalla nuvolosità bassa tra tarda mattinata e primo pomeriggio (spartiacque e versanti padani Genovese Occidentale).

Costa: min: +14°C/+19°C – max: +21°C/+25°C.

Interno: min: +3°C/+12°C – max: +15°C/+22°C.