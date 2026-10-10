Liguria. Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo influenzerà marginalmente il tempo della nostra regione nei prossimi tre giorni, con condizioni di variabilità. Basso e limitato il rischio di pioggia. Temperature su valori gradevoli. Sono le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi, sabato 10 ottobre

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 10 ottobre, piogge in mare in esaurimento, altrove alternanza di sereno e nuvolosità sparsa, in prevalenza medio-alta, senza fenomeni. Nel pomeriggio migliora sul settore centro-occidentale della regione con belle schiarite. Addensamenti saranno presenti invece nelle aree interne del levante, solo localmente associate a qualche sporadico rovescio, in cessazione prima del tramonto.

Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da sud-ovest sotto costa nel pomeriggio. Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi: saranno comprese sulla costa tra 14 e 25 gradi, nell’interno tra 3 e 22.

Il meteo per domani, domenica 11 ottobre

Cielo da sereno a parzialmente nuvoloso tra la tarda mattinata ed il pomeriggio per l’arrivo combinato di nubi basse e velature spesse. Basso il rischio di pioggia.

Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare poco mosso. Temperature, stazionarie le minime, in lieve calo le massime.

Il meteo di lunedì 12 ottobre

Nubi basse nelle zone interne e versanti padani, in lenta attenuazione durante il giorno, soleggiato lungo la fascia costiera. Venti sostenuti da nord, in calo in giornata, temperature in calo nelle aree interne, in aumento lungo le coste.