Liguria. Il meteo in Ligura oggi potrà essere parzialmente, soprattutto a ponente, influenzato dai disturbi di un vortice depressionario che sta dando i maggiori effetti in Francia. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi giovedì 1 ottobre

Velature in transito con graduale aumento della nuvolosità. Cielo da nuvoloso a coperto dal Genovesato verso ponente ma senza fenomeni di rilievo associati. Non sono da escludere locali sgocciolii sull’estremo ponente in tarda mattinata.

Pomeriggio sulla falsariga della mattina ma con maggiori probabilità di piogge deboli nell’Imperiese e locali rovesci nell’Avetano.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, a regime di brezza a levante. Mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 18 e 25 gradi, nell’interno tra 7 e 24.

Il meteo per domani, venerdì 2 ottobre

Ancora nuvolosità sparsa su tutta la regione, più compatta a Ponente, ma senza pioggia. Vento, al mattino tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali a levante, con direzione variabile altrove. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Meteo per sabato 3 ottobre

Miglioramento delle condizioni sulla regione, con cieli sereni a Levante, velati sul settore centrale. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso a ponente, ma senza fenomeni associati. Vento tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie.