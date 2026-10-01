  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che tempo fa

Meteo Liguria, ottobre si apre all’insegna della nuvolosità: temperature stazionarie previsioni

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria

meteo 1 ottobre

Liguria. Il meteo in Ligura oggi potrà essere parzialmente, soprattutto a ponente, influenzato dai disturbi di un vortice depressionario che sta dando i maggiori effetti in Francia. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi giovedì 1 ottobre

Velature in transito con graduale aumento della nuvolosità. Cielo da nuvoloso a coperto dal Genovesato verso ponente ma senza fenomeni di rilievo associati. Non sono da escludere locali sgocciolii sull’estremo ponente in tarda mattinata.
Pomeriggio sulla falsariga della mattina ma con maggiori probabilità di piogge deboli nell’Imperiese e locali rovesci nell’Avetano.

Venti tra deboli e moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, a regime di brezza a levante. Mare poco mosso. Temperature generalmente stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 18 e 25 gradi, nell’interno tra 7 e 24.

Il meteo per domani, venerdì 2 ottobre

Ancora nuvolosità sparsa su tutta la regione, più compatta a Ponente, ma senza pioggia. Vento, al mattino tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali a levante, con direzione variabile altrove. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Meteo per sabato 3 ottobre

Miglioramento delle condizioni sulla regione, con cieli sereni a Levante, velati sul settore centrale. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso a ponente, ma senza fenomeni associati. Vento tra debole e moderato dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.