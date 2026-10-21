Liguria. La struttura depressionaria che ha interessato la Liguria martedì trasla lentamente verso est, per cui, secondo il Limet, Associazione Ligure di Meteorologia, il tempo sarà in lento ma graduale miglioramento.

Attenzione, però, alle raffiche di Scirocco superiori ai 70 Km/h nelle prime ore del mattino sul settore Centro-Orientale. Burrasca forte di Libeccio su imperiese e al largo dal tardo pomeriggio. Mari agitati o molto agitati con onda da Sud-ovest (4-5 metri – 8-9 secondi).

Al mattino saranno possibili ancora dei rovesci intermittenti sulla costa centro-orientale, mentre saranno più persistenti nell’entroterra del Tigullio e dello Spezzino, mentre le prime schiarite inizieranno a comparire sull’imperiese e savonese di Ponente. Nel corso del pomeriggio lungo la fascia costiera sono attese schiarite alternate ad annuvolamenti, mentre le schiarite saranno più importanti sul settore occidentale. Ancora residua instabilità sui settori appenninici con possibili brevi rovesci, in esaurimento dalla sera.

Venti

Nelle prime ore del mattino Scirocco con raffiche superiori ai 60-70 Km/h in rotazione a Libeccio già in mattinata con rinforzi in serata fino a burrasca forte su Imperiese e al largo

Mare

Molto mosso in mattinata per onda da sud-est, ma in serata sarà agitato o a tratti molto agitato con onde fino a 5m da sud-ovest.

Temperature

Stazionarie le minime sulla costa tra +16°C/+20°C, nell’interno tra +7°C/+13°C, in aumento le massime specie sul centro-ponente sulla costa tra +19°C/+24°C, nell’interno tra +14°C/+20°C.

Previsioni meteo Liguria 22 ottobre

Avviso di tramontana rafficata su gran parte della regione. Giornata prevalentemente soleggiata o solo un pò velata a ponente. Venti moderati o forti da nord. Mari in graduale calo ma ancora molto mosso al mattino. Temperature in generale aumento.

Previsioni 23 ottobre

Libeccio in nuovo rinforzo con mare molto mosso. Al mattino cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, ma nuvolosità in rapido aumento a Levante con possibili nuovi rovesci. Venti tesi da sud-ovest. Mare molto mosso. Temperature stazionarie o in leggero calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.