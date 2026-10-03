Genova. Resta il sole sulla Liguria grazie all’alta pressione, che garantirà situazioni stabili almeno fino a lunedì 5 ottobre. Saranno comunque presenti annuvolamenti senza conseguenze. Temperature in aumento e superiori ai valori normali. Ecco le previsioni meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.
Meteo Liguria sabato 3 ottobre
Al mattino nubi sparse sul settori interni del ponente, sull’Imperiese ed il Savonese occidentale senza piogge, tempo in genere soleggiato altrove a parte la presenza di velature o nubi alte. Nel pomeriggio ancora un po’ di nubi a ponente e nelle aree interne senza fenomeni, soleggiato altrove.
Venti
Moderati tra nord e nord-est al mattino con qualche rinforzo sui settori centro-occidentali della costa, nel pomeriggio venti deboli ovunque.
Mari
Quasi calmo o poco mosso, temporaneamente mosso al largo al mattino.
Temperature
Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime
Costa: min: +17°C/+21°C – max: +24°C/+28°C.
Interno: min: +8°C/+14°C – max: +22°C/+26°C.
Meteo Liguria domenica 4 ottobre
Cielo in genere poco nuvoloso o velato su tutta la regione. Nubi leggermente più compatte in prossimità delle Alpi Liguri senza conseguenze.
Venti
Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.
Mari
Generalmente poco mosso.
Temperature
Stazionarie.
Previsioni meteo lunedì 5 ottobre
Soleggiato o velato, temperature stazionarie e superiori alla media del periodo, venti deboli.