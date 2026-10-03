  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Come sarà

Meteo Liguria, weekend di sole e temperature sopra la media previsioni

Le previsioni meteo Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico ottobre 2026

Genova. Resta il sole sulla Liguria grazie all’alta pressione, che garantirà situazioni stabili almeno fino a lunedì 5 ottobre. Saranno comunque presenti annuvolamenti senza conseguenze. Temperature in aumento e superiori ai valori normali. Ecco le previsioni meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Meteo Liguria sabato 3 ottobre

Al mattino nubi sparse sul settori interni del ponente, sull’Imperiese ed il Savonese occidentale senza piogge, tempo in genere soleggiato altrove a parte la presenza di velature o nubi alte. Nel pomeriggio ancora un po’ di nubi a ponente e nelle aree interne senza fenomeni, soleggiato altrove.

Venti

Moderati tra nord e nord-est al mattino con qualche rinforzo sui settori centro-occidentali della costa, nel pomeriggio venti deboli ovunque.

Mari

Quasi calmo o poco mosso, temporaneamente mosso al largo al mattino.

Temperature

Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Costa: min: +17°C/+21°C – max: +24°C/+28°C.

Interno: min: +8°C/+14°C – max: +22°C/+26°C.

Meteo Liguria domenica 4 ottobre

Cielo in genere poco nuvoloso o velato su tutta la regione. Nubi leggermente più compatte in prossimità delle Alpi Liguri senza conseguenze.

Venti

Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Stazionarie.

Previsioni meteo lunedì 5 ottobre

Soleggiato o velato, temperature stazionarie e superiori alla media del periodo, venti deboli.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.