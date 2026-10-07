Genova. Una saccatura di origine nord-atlantica sta per fare il suo ingresso nel Mediterraneo e anche la Liguria sarà interessata da questa perturbazione. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 7 ottobre

Nelle prime ore del mattino nuvolosità compatta si concentrerà soprattutto sul centro-ponente della regione con i primi fenomeni anche a carattere temporalesco che andranno ad interessare soprattutto l’Imperiese. A levante cielo poco nuvoloso o al più nuvoloso. Nel corso del pomeriggio i fenomeni temporaleschi andranno a concentrarsi maggiormente sul centro-levante della regione dove a tratti potranno essere anche di forte intensità, mentre in serata solo il levante verrà interessato dai fenomeni.

Venti tesi o a tratti forti da nord-nord est sul centro-ponente della regione, da sud-est a levante. Mare generalmente mosso. Temperature

minime per lo più stazionarie, massime in calo. Sulla costa minime tra 17 e 21 gradi, massime tra 19 e 23 gradi. Nell’interno minime tra 6 gradi (fondovalle e versanti padani orientali) e 15 gradi, massime tra 16 e 19 gradi.

Venerdì 8 ottobre

Al mattino ancora parecchio instabile specie a levante dove sono attesi dei temporali mentre sul centro ponente possiamo aspettarci anche qualche schiarita di passaggio. In serata nuovo aumento dell’instabilità specie nei versanti interni di Savona e Imperia [previsione incerta]

Venti tesi o a tratti forti da sud-ovest. Mare mosso con moto ondoso in graduale aumento. Temperature in generale diminuzione, specie nei valori massimi.

Sabato 9 ottobre

Giornata ancora dominata da condizioni di instabilità, con possibili altri fenomeni temporaleschi. Venti in rapido rinforzo da nord. Mari molto mossi a levante al mattino con moto ondoso in graduale calo. Temperature stazionarie [aggiornamenti nel prossimo bollettino]