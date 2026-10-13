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Bene

Meteo, giornata serena con qualche nuvola di passaggio. Continua la fase di stabilità sull’alto Tirreno previsioni

Si apre un periodo caratterizzato da condizioni miti e di stabilità atmosferica sul comparto Mediterraneo. Autunno non pervenuto per l’intera settimana sulle regioni del Nord-Ovest

Generico ottobre 2026

Genova. Nuvolosità bassa in mattinata tra le coste Savonesi e quelle Imperiesi, seppur in parziale diradamento entro pranzo. Cieli sereni sul settore centro-orientale della regione in mattinata. Nuvolosità alta stratificata in transito tra tardo pomeriggio e sera da Ponente a Levante. Assenza di fenomeni per l’intero periodo.

Situazione: Si apre un periodo caratterizzato da condizioni miti e di stabilità atmosferica sul comparto Mediterraneo. Autunno non pervenuto per l’intera settimana sulle regioni del Nord-Ovest.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, con locali rinforzi sulle vallate Savonesi. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore pomeridiane.

Mari: mossi in mattinata a Ponente. Generalmente poco mossi sui restanti settori.

Temperature: Stazionarie con valori diffusamente ad una cifra nelle aree interne in prima mattinata e massime ampiamente superiori alle medie del periodo sia in costa che nell’entroterra.
Costa: min: +14°C/+19°C – max: +21°C/+25°C.
Interno: min: +3°C/+12°C – max: +16°C/+23°C.

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