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Meteo, giornata serea con qualche velatura verso sera. Ore contante per l’anticiclone: in settimana arriva l’autunno previsioni

All’inizio della prossima settimana, si assisterà ad un progressivo indebolimento del promontorio anticiclonico e, contestualmente, l’arrivo di correnti più umide favorirà un incremento della copertura nuvolosa

Generico ottobre 2026

Genova. Per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di velature, in un contesto prevalentemente soleggiato. Tuttavia, verso sera potranno risultare più spesse e compatte.

Situazione: l’anticiclone garantirà una chiusura di settimana stabile, in prevalenza soleggiata e con temperature superiori alla media climatologia. All’inizio della prossima settimana, si assisterà ad un progressivo indebolimento del promontorio e, contestualmente, l’arrivo di correnti più umide favorirà un incremento della copertura nuvolosa.

Venti: di notte, al mattino e in serata, deboli o moderati da settentrione; in tale contesto, nella prima parte del giorno, saranno possibili raffiche fino a tesi tra savonese e genovesato. Durante le ore centrali e pomeridiane della giornata, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole.

Mari: generalmente poco mosso, a tratti mosso solo a ponente.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Costa: min: +17°C/+23°C – max: +24°C/+28°C.
Interno: min: +3°C (fondovalle versanti padani orientali)/+14°C – max: +21°C/+25°C.

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