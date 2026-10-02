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Coperto

Meteo, giornata nuvolosa ma senza pioggia. Fine settimana variabile con temperature ancora estive previsioni

Nonostante la presenza dell’alta pressione, aria umida alle quote superiori determina una diffusa nuvolosità in Liguria, ma con basso rischio di pioggia

Generico ottobre 2026

Genova. Su tutta la regione avremo cielo irregolarmente nuvoloso con poche e locali schiarite specie lungo le coste. Non si esclude al mattino qualche sporadico e breve piovasco nelle aree interne del ponente, in attenuazione prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio aperture più convinte su Spezzino e Tigullio orientale, ancora nubi irregolari sul resto della Liguria, non foriere di ulteriori piogge.

Situazione: Nonostante la presenza dell’alta pressione, aria umida alle quote superiori determina una diffusa nuvolosità in Liguria, ma con basso rischio di pioggia. Temperature nel complesso gradevoli. Fisica

Venti: Tra debole e moderato dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, a regime di brezza a levante.
Mari: Poco mosso.

Temperature: Generalmente stazionarie.
Costa: min: +17°C/+22°C – max: +23°C/+25°C.
Interno: min: +7°C/+15°C – max: +20°C/+24°C.

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