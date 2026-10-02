Genova. Su tutta la regione avremo cielo irregolarmente nuvoloso con poche e locali schiarite specie lungo le coste. Non si esclude al mattino qualche sporadico e breve piovasco nelle aree interne del ponente, in attenuazione prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio aperture più convinte su Spezzino e Tigullio orientale, ancora nubi irregolari sul resto della Liguria, non foriere di ulteriori piogge.
Situazione: Nonostante la presenza dell’alta pressione, aria umida alle quote superiori determina una diffusa nuvolosità in Liguria, ma con basso rischio di pioggia. Temperature nel complesso gradevoli. Fisica
Venti: Tra debole e moderato dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, a regime di brezza a levante.
Mari: Poco mosso.
Temperature: Generalmente stazionarie.
Costa: min: +17°C/+22°C – max: +23°C/+25°C.
Interno: min: +7°C/+15°C – max: +20°C/+24°C.