Genova. Precipitazioni residue, al più moderate, saranno possibili sulle coste Savonesi tra nottata e prima mattinata, seppur in rapido esaurimento dopo l’alba. Ciel sereni o al più poco nuvolosi sul Centro-Levante.
Nel corso delle ore centrali nuvolosità in aumento nelle aree interne, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio nel corso delle ore pomeridiane; Possibili interessamenti costieri tra Genovese e Savonese, in veloce spostamento verso l’entroterra. Più asciutto sulla Riviere con annuvolamenti pomeridiani e piovaschi confinati alle vallate interne. Esaurimento dei fenomeni in serata.
Situazione: Una saccatura Atlantica è pronta ad interessare il Sud della Francia e successivamente le regioni Tirreniche. Primi segnali di peggioramento attesi nella giornata di martedì sulla nostra regione, seguiti dal passaggio frontale nella seconda parte di mercoledì.
Venti: deboli o al più moderati da Est/Sud-Est sulle coste Savonesi ed Imperiesi, mentre risulteranno deboli di direzione variabile nelle aree interne e sul Centro-Levante costiero per l’intero periodo.
Mari: poco mossi sui bacini del Centro-Levante; Mossi a Ponente con possibili locali rinforzi al largo delle coste Imperiesi in mattinata.
Temperature; minimi in lieve aumento sotto costa. Massime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nelle aree interne interessate dai fenomeni.
Costa: min: +17°C/+23°C – max: +21°C/+26°C.
Interno: min: +6°C (fondovalle versanti padani orientali)/+15°C – max: +18°C/+25°C.