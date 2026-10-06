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Meteo, giornata nuvolosa con possibili piogge sulle alture: peggioramento in arrivo nei prossimi giorni previsioni

Una saccatura Atlantica è pronta ad interessare il Sud della Francia e successivamente le regioni Tirreniche. Primi segnali di peggioramento attesi nella giornata di martedì sulla nostra regione, seguiti dal passaggio frontale nella seconda parte di mercoledì

Generico ottobre 2026

Genova. Precipitazioni residue, al più moderate, saranno possibili sulle coste Savonesi tra nottata e prima mattinata, seppur in rapido esaurimento dopo l’alba. Ciel sereni o al più poco nuvolosi sul Centro-Levante.

Nel corso delle ore centrali nuvolosità in aumento nelle aree interne, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio nel corso delle ore pomeridiane; Possibili interessamenti costieri tra Genovese e Savonese, in veloce spostamento verso l’entroterra. Più asciutto sulla Riviere con annuvolamenti pomeridiani e piovaschi confinati alle vallate interne. Esaurimento dei fenomeni in serata.

Situazione: Una saccatura Atlantica è pronta ad interessare il Sud della Francia e successivamente le regioni Tirreniche. Primi segnali di peggioramento attesi nella giornata di martedì sulla nostra regione, seguiti dal passaggio frontale nella seconda parte di mercoledì.

Venti: deboli o al più moderati da Est/Sud-Est sulle coste Savonesi ed Imperiesi, mentre risulteranno deboli di direzione variabile nelle aree interne e sul Centro-Levante costiero per l’intero periodo.
Mari: poco mossi sui bacini del Centro-Levante; Mossi a Ponente con possibili locali rinforzi al largo delle coste Imperiesi in mattinata.

Temperature; minimi in lieve aumento sotto costa. Massime stazionarie in costa e in lieve diminuzione nelle aree interne interessate dai fenomeni.

Costa: min: +17°C/+23°C – max: +21°C/+26°C.
Interno: min: +6°C (fondovalle versanti padani orientali)/+15°C – max: +18°C/+25°C.

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